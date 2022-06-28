Количество оформленных грузовиков в пункте пропуска «Краковец» выросло на 40% — Finance.ua

Количество оформленных грузовиков в пункте пропуска «Краковец» выросло на 40% Сегодня 14:35

Количество оформленных грузовиков в пункте пропуска «Краковец — Корчевая» благодаря оптимизации движения по сравнению с прошлой неделей выросло на 40%.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины со ссылкой на начальника отдела инспекторов пограничной службы Сергея Веретельника.

«По состоянию на сегодняшний день, в связи с начавшейся 20 июня реорганизацией движения в пункте пропуска „Краковец“ оформление грузовых транспортных средств на выезд из Украины осуществляется на всех имеющихся 10 полосах движения. По сравнению с предыдущей неделей благодаря оптимизации движения количество оформленных грузовых автомобилей выросло примерно на 40%», — сообщают в ГНСУ.

Отмечается, что оформление легковых транспортных средств осуществляется в модульном терминале, функционирующем вблизи пункта пропуска «Краковец» на автодороге А4.

В ГНСУ добавляют, что сейчас идет обустройство участков для рейсовых автобусов. Ориентировочно завершат через две недели.

"В настоящее время проходят мероприятия по обустройству полос движения и мест для оформления пассажирских автобусов. По предварительным расчетам, они будут проводиться около двух недель.

О завершении работ и возобновлении оформления пассажиров автобусов на выезд из Украины будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Укрінформ По материалам:

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