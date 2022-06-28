Количество оформленных грузовиков в пункте пропуска «Краковец» выросло на 40% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Количество оформленных грузовиков в пункте пропуска «Краковец» выросло на 40%

55
Количество оформленных грузовиков в пункте пропуска «Краковец — Корчевая» благодаря оптимизации движения по сравнению с прошлой неделей выросло на 40%.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины со ссылкой на начальника отдела инспекторов пограничной службы Сергея Веретельника.
«По состоянию на сегодняшний день, в связи с начавшейся 20 июня реорганизацией движения в пункте пропуска „Краковец“ оформление грузовых транспортных средств на выезд из Украины осуществляется на всех имеющихся 10 полосах движения. По сравнению с предыдущей неделей благодаря оптимизации движения количество оформленных грузовых автомобилей выросло примерно на 40%», — сообщают в ГНСУ.
Отмечается, что оформление легковых транспортных средств осуществляется в модульном терминале, функционирующем вблизи пункта пропуска «Краковец» на автодороге А4.
В ГНСУ добавляют, что сейчас идет обустройство участков для рейсовых автобусов. Ориентировочно завершат через две недели.
"В настоящее время проходят мероприятия по обустройству полос движения и мест для оформления пассажирских автобусов. По предварительным расчетам, они будут проводиться около двух недель.
О завершении работ и возобновлении оформления пассажиров автобусов на выезд из Украины будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Зеленая карта на Finance.ua: покупайте онлайн, чтобы не переплачивать на границе 🚙

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.