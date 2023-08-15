Количество оформленных деклараций NCTS на въезд в Украину в июле увеличилось почти в два раза — Finance.ua

Количество оформленных деклараций NCTS на въезд в Украину в июле увеличилось почти в два раза Сегодня 13:38 — Казна и Политика

Государственная таможенная служба в июле зафиксировала рост количества завершенных в электронной транзитной системе NCTS (New Computerized Transit System) деклараций по доставке товаров на украинские таможни на 91,2% к июню — до 738, говорится в сообщении Минфина.

Согласно ему, в целом за 10 месяцев «таможенного безвиза» оформлено более 15 тыс. транзитных деклараций в системе NCTS: 12 363 на выезд и 2 653 на въезд.

Что касается деклараций NCTS, то в июле в странах-участницах Конвенции о процедуре совместного транзита было завершено 3 196 перемещений, начатых в Украине, что в общем на три больше, чем в июне.

Уточняется, что на конец июля 2023 года предприятиям предоставлено 49 авторизаций на применение транзитных упрощений, из них 27 авторизаций на использование общей гарантии (в частности, 8 — на увеличение размера референтной суммы общей гарантии и 1 — на использование общей гарантии с уменьшением размера референтной суммы до 30).

Кроме того, 18 авторизаций на объекты авторизованных грузоотправителей и грузополучателей, а также 4 авторизации использования пломб специального типа, а еще более 20 заявлений от предприятий находятся на разных этапах рассмотрения.

Согласно информации, с момента запуска вебсервиса электронной подачи гарантий для применения во время совместного транзита в конце апреля-2023 количество пользователей-гарантов достигло пяти, а количество зарегистрированных гарантий — 23 общих и более 280 индивидуальных.

Справка Finance.ua:

как сообщалось, с 1 октября 2022 года Украина присоединилась к Конвенции о процедуре совместного транзита и начала международное применение NCTS — компьютеризированной системы транзита. Украина стала 36 страной-участницей Конвенции. Конвенция о процедуре совместного транзита стала частью национального таможенного законодательства;

украинские предприниматели получили преимущества при поставке и транзите товаров по территории 35 стран-участниц Конвенций (27 государств ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, Швейцария, Великобритания, Турция, Северная Македония, Сербия).

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