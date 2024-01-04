Количество «некрологов» Bitcoin сократилось до минимума за последние 10 лет — Finance.ua

Количество «некрологов» Bitcoin сократилось до минимума за последние 10 лет Сегодня 03:22 — Технологии&Авто

Количество «некрологов» Bitcoin сократилось до минимума за последние 10 лет

В 2023 году ведущие СМИ, инфлюэнсеры и эксперты только семь раз объявляли Bitcoin «мертвым», по данным 99Bitcoins . Это новый минимум за последние 10 лет.

При этом все «некрологи» приходятся на первый виток восходящего ценового тренда весной 2023 года.

Последний «некролог» в 2023 году датирован 22 апреля 2023 года. Венчурный инвестор Чамат Палихатия заявил о том, что криптовалюта мертва в США в рамках подкаста All-In.

В 2022 году «некрологов» было 27, в 2021 году — 47. Большинство из них приходятся на периоды рецессии.

По данным с сайта 99Bitcoins, портал отбирает упоминания только от сайта со значительным трафиком или человека с большим количеством подписчиков. Также в публикации должно прямо говориться о том, что Bitcoin «мертвый» или бесполезный.

Подобные заявления делаются не только СМИ, но и государственными органами. В частности, Европейский центральный банк провозгласил в декабре 2022 года, что Bitcoin потерял свою актуальность.

Позже регулятор пересмотрел свою оценку, отметив, что криптовалюта может служить альтернативной фиату. Особенно на развивающихся рынках.

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