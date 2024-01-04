Количество «некрологов» Bitcoin сократилось до минимума за последние 10 лет — Finance.ua

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Количество «некрологов» Bitcoin сократилось до минимума за последние 10 лет

Технологии&Авто
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Количество «некрологов» Bitcoin сократилось до минимума за последние 10 лет
Количество «некрологов» Bitcoin сократилось до минимума за последние 10 лет
В 2023 году ведущие СМИ, инфлюэнсеры и эксперты только семь раз объявляли Bitcoin «мертвым», по данным 99Bitcoins. Это новый минимум за последние 10 лет.
При этом все «некрологи» приходятся на первый виток восходящего ценового тренда весной 2023 года.
Количество «некрологов» Bitcoin сократилось до минимума за последние 10 лет
Последний «некролог» в 2023 году датирован 22 апреля 2023 года. Венчурный инвестор Чамат Палихатия заявил о том, что криптовалюта мертва в США в рамках подкаста All-In.
В 2022 году «некрологов» было 27, в 2021 году — 47. Большинство из них приходятся на периоды рецессии.

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По данным с сайта 99Bitcoins, портал отбирает упоминания только от сайта со значительным трафиком или человека с большим количеством подписчиков. Также в публикации должно прямо говориться о том, что Bitcoin «мертвый» или бесполезный.
Подобные заявления делаются не только СМИ, но и государственными органами. В частности, Европейский центральный банк провозгласил в декабре 2022 года, что Bitcoin потерял свою актуальность.
Позже регулятор пересмотрел свою оценку, отметив, что криптовалюта может служить альтернативной фиату. Особенно на развивающихся рынках.
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