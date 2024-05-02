Количество «касс в смартфоне» вдвое превышает традиционные — статистика Сегодня 11:07 — Личные финансы

Количество «касс в смартфоне» вдвое превышает традиционные — статистика

877,6 тыс. касс П\РРО зарегистрировано в Украине по состоянию на данный момент, по данным Налоговой службы. Почти 70% всех зарегистрированных приборов финансового учета составляют ПРРО, тогда как популярность «традиционных» касс стабильно падает. Хотя еще в 2021 году количество онлайн-касс было в 8,5 раза меньше, что свидетельствует о росте их популярности.

Об этом пишет Опендатабот.

Стоит отметить, что онлайн-кассы появились только в 2020 году.

Традиционные РРО продолжают терять популярность с марта 2022 года. За 2 года их стало меньше на 15% - с 323,1 тыс. до 273,1 тыс.

Соответственно сейчас ПРРО в 2,2 раза больше, чем РРО. Для сравнения, еще в начале апреля 2021 года ситуация была кардинально иной — количество РРО в 4,2 раза превосходило онлайн-кассы. Тогда каждый сотый чек был с ПРРО, а в 2024 — каждый второй.

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Выросла также и средняя сумма по чекам ПРРО — в 11 раз за 3 года. Если в 2021 году она была 9 млрд грн, то сейчас 103 млрд грн.

В 2024 году общая сумма в месяц по чекам П\РРО, в среднем, составляет 238,4 млрд грн, почти половина из которых — 43% — это онлайн-кассы. Для сравнения, в 2021 году эта сумма, в среднем, составляла 142,8 млрд грн, а доля ПРРО была лишь 6%.

Справка Finance.ua:

С 1 октября 2023 сняли мораторий на проверки использования П\РРО предпринимателями — теперь оно стало обязательным.

Если во время налоговой проверки документации окажется, что ФЛП получают прибыль от сбыта товара не официально, их ждет немалый штраф. Это условие частично объясняет стремительный рост популярности использования ПРРО.

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