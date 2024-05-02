Количество «касс в смартфоне» вдвое превышает традиционные — статистика — Finance.ua
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Количество «касс в смартфоне» вдвое превышает традиционные — статистика

Личные финансы
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Количество «касс в смартфоне» вдвое превышает традиционные — статистика
Количество «касс в смартфоне» вдвое превышает традиционные — статистика
877,6 тыс. касс П\РРО зарегистрировано в Украине по состоянию на данный момент, по данным Налоговой службы. Почти 70% всех зарегистрированных приборов финансового учета составляют ПРРО, тогда как популярность «традиционных» касс стабильно падает. Хотя еще в 2021 году количество онлайн-касс было в 8,5 раза меньше, что свидетельствует о росте их популярности.
Об этом пишет Опендатабот.
Стоит отметить, что онлайн-кассы появились только в 2020 году.
Традиционные РРО продолжают терять популярность с марта 2022 года. За 2 года их стало меньше на 15% - с 323,1 тыс. до 273,1 тыс.
Количество «касс в смартфоне» вдвое превышает традиционные — статистика
Соответственно сейчас ПРРО в 2,2 раза больше, чем РРО. Для сравнения, еще в начале апреля 2021 года ситуация была кардинально иной — количество РРО в 4,2 раза превосходило онлайн-кассы. Тогда каждый сотый чек был с ПРРО, а в 2024 — каждый второй.

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Выросла также и средняя сумма по чекам ПРРО — в 11 раз за 3 года. Если в 2021 году она была 9 млрд грн, то сейчас 103 млрд грн.
В 2024 году общая сумма в месяц по чекам П\РРО, в среднем, составляет 238,4 млрд грн, почти половина из которых — 43% — это онлайн-кассы. Для сравнения, в 2021 году эта сумма, в среднем, составляла 142,8 млрд грн, а доля ПРРО была лишь 6%.
Количество «касс в смартфоне» вдвое превышает традиционные — статистика

Справка Finance.ua:

  • С 1 октября 2023 сняли мораторий на проверки использования П\РРО предпринимателями — теперь оно стало обязательным.
  • Если во время налоговой проверки документации окажется, что ФЛП получают прибыль от сбыта товара не официально, их ждет немалый штраф. Это условие частично объясняет стремительный рост популярности использования ПРРО.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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