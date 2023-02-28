Количество кандидатов на одну вакансию в 2022 и 2023: динамика и география (инфографика) — Finance.ua

Количество кандидатов на одну вакансию в 2022 и 2023: динамика и география (инфографика) Сегодня 16:00 — Личные финансы

Весь 2021 год был так называемым «рынком соискателя». Вакансий было больше или столько же, сколько и кандидатов. Среднее количество претендентов на одну вакансию составляло от 1,5 до 2,5 кандидата на место. По сути, работники выбирали, где им работать и сколько они хотят зарабатывать.

Об этом говорится в материале rabota.ua.

Это означает, что теперь количество вакансий значительно меньше, чем количество кандидатов. В начале войны рынок достиг пика, показав максимальное значение — 25 кандидатов на одно место.

Это рекорд за последнее десятилетие. После адаптации бизнеса к ситуации рынок стал стабилизироваться, постепенно оживая. Конкуренция на одну вакансию стала уменьшаться, достигнув 5 человек на место.

Это хороший индикатор, показывающий здоровье и восстановление рынка. Хотя довоенные показатели не достигнуты, мы ожидаем, что будет сохраняться здоровая конкуренция, а количество кандидатов на одну вакансию стабилизируется на отметке 3,5-4 кандидата на место в ближайшие полгода.

Динамика вакансий

После полномасштабного вторжения россии в Украину и временной оккупации территорий часть бизнесов была вынуждена эвакуироваться или совсем остановить свою работу.

Больше всего пострадали сегменты малого и среднего бизнеса. За счет них, прежде всего, произошло сокращение вакансий. Это можно увидеть на графике ниже. Но именно они быстрее всего смогли адаптироваться к сложившейся ситуации, и именно они — драйвер роста рынка, начиная с апреля 2022 года. Рынок постоянно восстанавливается, количество вакансий растет.

Среднемесячный рост, начиная с марта 2022 года, составил 3-5% ежемесячно. В октябре 2022 года рынок достиг максимума и остановился на уровне 47% от довоенного периода. Дальнейший рост, конечно, возможен, но он будет уже не столь динамичным, поскольку значительная часть предприятий, особенно находившиеся на оккупированных территориях, полностью или частично прекратили свою работу.

Прогноз. Рынок будет продолжать показывать органичный рост 0,5-1,5% ежемесячно. Учитывая тесную взаимосвязь между ВВП и количеством вакансий и с учетом макроэкономических прогнозов, мы надеемся, что по итогам 2023 года рынок сможет восстановиться на уровне 70% от довоенного периода, а среднемесячное количество вакансий составит 65 000-75 000 вакансий.

География вакансий

До войны основное ядро вакансий приходилось на Киев и Киевскую область. Их доля составляла около 50-55% в общей структуре географии вакансий.

С началом полномасштабного вторжения Львов и западные области увеличили свою долю в общей структуре вакансий за счет миграции населения и релокации бизнеса. Особый импульс получил Львов и область.

В течение весны и лета 2022 г. их доля вакансий составляла около 14-18% от общенационального. После относительной стабилизации ситуации в экономике и успехов украинской армии на фронте населения стало возвращаться на места постоянного проживания, стал возрождаться и бизнес.

География вакансий стала постепенно обретать ту структуру, которая была характерна для нее до полномасштабного вторжения, с тем лишь отличием, что западные области в целом увеличили свою долю в общей структуре вакансий.

По состоянию на 14.02.2022 г. рынок имел свою привычную структуру, представленную на изображении ниже. Кроме трех основных бизнес-направлений, на рынке большую долю занимали IT-кластер и HoReCa. С началом полномасштабного вторжения на первые позиции вышли IT и транспорт. IT-сектор стал лидером чисто технически, поскольку на фоне сокращения вакансий в традиционных секторах вакансии в IT сокращались не столь стремительно. Транспорт и логистика стали актуальными в тот период, поскольку рост грузоперевозок в стране увеличился многократно.

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