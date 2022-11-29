Количество Bitcoin-миллионеров снизилось на 80% за год — Finance.ua
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Количество Bitcoin-миллионеров снизилось на 80% за год

Финтех и Карты
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Количество Bitcoin-миллионеров снизилось на 80% за год
Количество Bitcoin-миллионеров снизилось на 80% за год
По данным аналитической компании Glassnode, медвежий рынок в 2022 году привел к сокращению на 80% количества Bitcoin-миллионеров, имеющих на счету минимум 1 млн BTC. Статистику собирали с момента, когда Bitcoin достиг исторического максимума (ATH) на отметке $69 000 в ноябре 2021 года.
По состоянию на 25 ноября 2022 года в мире насчитывалось всего 23 345 BTC-кошельков с балансом в $1 млн и выше. 8 ноября прошлого года количество Bitcoin-миллионеров составило 112 898.
В то же время, по данным Cointelegraph, продолжает расти количество кошельков с 1 и более BTC на счету. На 27 ноября показатель составлял 952 000, что оказалось рекордом за всю историю наблюдений. Однако в целом с 18 ноября начало сокращаться количество кошельков с ненулевым балансом, в последний раз это наблюдалось в апреле 2021 года.
На момент написания Bitcoin торгуется по $16 196, за сутки цена актива снизилась на 2,14%.
По материалам:
cryptomisto
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