Когда в Киеве появятся вода и отопление — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда в Киеве появятся вода и отопление

Личные финансы
145
Вода и отопление в домах Киева должны появиться утром 24 ноября. Восстановление электроснабжения ожидается после стабилизации энергосистемы.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, отметив, что 23 ноября в небе над столицей зафиксировали 31 российскую ракету, из них 22 — сбили Силы обороны.
Читайте также
Сообщается, что из-за ракетной атаки россии некоторые районы Киева были частично обесточены, вся столица осталась без тепло- и водоснабжения. Ракеты рф повредили отдельные элементы критической инфраструктуры, говорится в сообщении.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.