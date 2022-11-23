Когда в Киеве появятся вода и отопление — Finance.ua

Когда в Киеве появятся вода и отопление Сегодня 20:10 — Личные финансы

Вода и отопление в домах Киева должны появиться утром 24 ноября. Восстановление электроснабжения ожидается после стабилизации энергосистемы.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, отметив, что 23 ноября в небе над столицей зафиксировали 31 российскую ракету, из них 22 — сбили Силы обороны.

Сообщается, что из-за ракетной атаки россии некоторые районы Киева были частично обесточены, вся столица осталась без тепло- и водоснабжения. Ракеты рф повредили отдельные элементы критической инфраструктуры, говорится в сообщении.

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УНІАН По материалам:

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