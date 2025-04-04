Кого проверят на правомерность льгот — Finance.ua

Кого проверят на правомерность льгот
Проверка осуществляется путем сравнения параметров информации, полученной от Пенсионного фонда Украины, с информацией из реестров и баз данных по каждому реципиенту.
В Украине планируется внедрить единую систему проверки льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, твердое топливо и газ. Речь идет о 1,2 млн граждан, пользующихся такими льготами.
Об этом говорится в проекте приказа Министерства финансов.
Проверка охватит данные более шести государственных реестров и ведомств.
Как отметили в пояснительной записке, цель — обеспечение единого подхода и общих правил осуществления верификации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Электронное информационное взаимодействие между ресурсами осуществляется средствами системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита».
Для верификации льгот используется информация из автоматизированных информационных систем, реестров, в том числе информация с ограниченным доступом, в частности:
- Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков, владельцем которого является Государственная налоговая служба Украины (относительно достоверности регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика),
- Единого государственного демографического реестра, распорядителем которого является Государственная миграционная служба Украины (по действительности паспорта гражданина Украины),
- Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, держателем которого является Министерство юстиции Украины (о рождении, смерти физического лица, изменении имени, брака и расторжении брака),
- Информационной системы Пенсионного фонда Украины (о начислении и/или выплате жилищной субсидии);
- Централизованного банка данных по проблемам инвалидности, держателем которого является Министерство социальной политики Украины (наличие инвалидности, группы инвалидности),
- Единого государственного реестра ветеранов войны (о наличии / отсутствии статуса ветеранов войны), распорядителем и держателем которого является Министерство по делам ветеранов Украины.
Проверка осуществляется путем сравнения параметров информации, полученной от Пенсионного фонда Украины, с информацией из реестров и баз данных по каждому реципиенту, а именно:
- смерти согласно данным Государственного реестра актов гражданского состояния граждан;
- наличия информации о статусе реципиента в Едином государственном реестре ветеранов войны;
- адреса задекларированного/зарегистрированного местожительства реципиента и/или членов семьи реципиента согласно данным ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы Украины;
- начисление за один и тот же период жилищной субсидии и льготы по данным информационной системы Пенсионного фонда Украины;
- наличия инвалидности, группы инвалидности согласно данным централизованного банка данных по проблемам инвалидности.
Инвестируйте в свое будущее — храните деньги на депозите. Каталог с самыми лучшими вариантами уже на Finance.ua.
Выбрать депозит
Поделиться новостью