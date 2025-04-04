Кого проверят на правомерность льгот — Finance.ua

Кого проверят на правомерность льгот Сегодня 15:44 — Казна и Политика

Кого проверят на правомерность льгот

Проверка осуществляется путем сравнения параметров информации, полученной от Пенсионного фонда Украины, с информацией из реестров и баз данных по каждому реципиенту.

В Украине планируется внедрить единую систему проверки льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, твердое топливо и газ. Речь идет о 1,2 млн граждан, пользующихся такими льготами.

Об этом говорится в проекте приказа Министерства финансов.

Проверка охватит данные более шести государственных реестров и ведомств.

Как отметили в пояснительной записке, цель — обеспечение единого подхода и общих правил осуществления верификации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Электронное информационное взаимодействие между ресурсами осуществляется средствами системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита».

Для верификации льгот используется информация из автоматизированных информационных систем, реестров, в том числе информация с ограниченным доступом, в частности:

Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков, владельцем которого является Государственная налоговая служба Украины (относительно достоверности регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика),

Единого государственного демографического реестра, распорядителем которого является Государственная миграционная служба Украины (по действительности паспорта гражданина Украины),

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, держателем которого является Министерство юстиции Украины (о рождении, смерти физического лица, изменении имени, брака и расторжении брака),

Информационной системы Пенсионного фонда Украины (о начислении и/или выплате жилищной субсидии);

Централизованного банка данных по проблемам инвалидности, держателем которого является Министерство социальной политики Украины (наличие инвалидности, группы инвалидности),

Единого государственного реестра ветеранов войны (о наличии / отсутствии статуса ветеранов войны), распорядителем и держателем которого является Министерство по делам ветеранов Украины.

Проверка осуществляется путем сравнения параметров информации, полученной от Пенсионного фонда Украины, с информацией из реестров и баз данных по каждому реципиенту, а именно:

смерти согласно данным Государственного реестра актов гражданского состояния граждан;

наличия информации о статусе реципиента в Едином государственном реестре ветеранов войны;

адреса задекларированного/зарегистрированного местожительства реципиента и/или членов семьи реципиента согласно данным ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы Украины;

начисление за один и тот же период жилищной субсидии и льготы по данным информационной системы Пенсионного фонда Украины;

наличия инвалидности, группы инвалидности согласно данным централизованного банка данных по проблемам инвалидности.

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