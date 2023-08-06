Кого не могут призвать на военную службу — Finance.ua

Кого не могут призвать на военную службу
Не все военнообязанные мужчины могут быть призваны на военную службу во время военного положения. Перечень таких категорий определен статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».
Кто может быть призван на службу добровольно и только по месту жительства:
- 1. признанные лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).
Для подтверждения статуса лица с инвалидностью необходимо предоставить Справку к Акту осмотра МСЭК или пенсионное удостоверение, в котором указана группа инвалидности.
При этом, независимо, какая это группа инвалидности у лица. Также другими документами могут быть удостоверения, подтверждающие назначение социального пособия или справку для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальное пособие, по форме, утвержденной Минсоцполитики.
На практике такая отсрочка может быть предоставлена не более 2 раз с обязательным прохождением осмотра и по результатам третьего осмотра ВВК должна признать мужчину пригодным к военной службе или исключить из военного учета по состоянию здоровья.
- 2. Мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет
Для подтверждения права на отсрочку предоставляются следующие документы:
- свидетельства о рождении детей;
- свидетельство о браке;
- если брак был расторгнут, в таком случае, решение суда о расторжении брака;
- решение органа опеки или удостоверения отца (матери) многодетной семьи;
Также содержание может быть подтверждено Решением суда о взыскании алиментов на детей или Договором о добровольной уплате алиментов.
- 3. Мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет
Подтверждающими документами будут:
- свидетельство о рождении ребенка (детей);
- свидетельство о смерти одного из родителей или решение суда о лишении другого родителя родительских прав;
- решение суда о разводе и определении места жительства с одним из родителей.
- 4. Мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет
- свидетельство о рождении ребенка (детей)
- справка к акту осмотра МСЭК;
- свидетельство о смерти одного из родителей или решение суда о лишении другого родителя родительских прав;
- решение суда о разводе и определении места жительства с одним из родителей;
- решение суда об усыновлении ребенка.
- 5. Мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, у которого тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный, диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму. Также тех, кому требуется трансплантация органа, паллиативная помощь.
Это должно подтверждаться документом, выданным врачебно-консультативной комиссией здравоохранения в порядке и по форме, которые установлены центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но человеку не установлена инвалидность.
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