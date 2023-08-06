Кого не могут призвать на военную службу — Finance.ua

Кого не могут призвать на военную службу Сегодня 09:18 — Личные финансы

Не все военнообязанные мужчины могут быть призваны на военную службу во время военного положения. Перечень таких категорий определен статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Кто может быть призван на службу добровольно и только по месту жительства:

1. признанные лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Для подтверждения статуса лица с инвалидностью необходимо предоставить Справку к Акту осмотра МСЭК или пенсионное удостоверение, в котором указана группа инвалидности.

При этом, независимо, какая это группа инвалидности у лица. Также другими документами могут быть удостоверения, подтверждающие назначение социального пособия или справку для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальное пособие, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

На практике такая отсрочка может быть предоставлена ​​не более 2 раз с обязательным прохождением осмотра и по результатам третьего осмотра ВВК должна признать мужчину пригодным к военной службе или исключить из военного учета по состоянию здоровья.

2. Мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет

Для подтверждения права на отсрочку предоставляются следующие документы:

свидетельства о рождении детей;

свидетельство о браке;

если брак был расторгнут, в таком случае, решение суда о расторжении брака;

решение органа опеки или удостоверения отца (матери) многодетной семьи;

Также содержание может быть подтверждено Решением суда о взыскании алиментов на детей или Договором о добровольной уплате алиментов.

3. Мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет

Подтверждающими документами будут:

свидетельство о рождении ребенка (детей);

свидетельство о смерти одного из родителей или решение суда о лишении другого родителя родительских прав;

решение суда о разводе и определении места жительства с одним из родителей.

4. Мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет

свидетельство о рождении ребенка (детей)

справка к акту осмотра МСЭК;

свидетельство о смерти одного из родителей или решение суда о лишении другого родителя родительских прав;

решение суда о разводе и определении места жительства с одним из родителей;

решение суда об усыновлении ребенка.

5. Мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, у которого тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный, диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму. Также тех, кому требуется трансплантация органа, паллиативная помощь.

Это должно подтверждаться документом, выданным врачебно-консультативной комиссией здравоохранения в порядке и по форме, которые установлены центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но человеку не установлена ​​инвалидность.

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