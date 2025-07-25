Что делать, если ПФУ отказывается оформлять пенсию — Finance.ua

Что делать, если ПФУ отказывается оформлять пенсию 25.07.2025, 09:03 — Личные финансы

Что делать, если ПФУ отказывается оформлять пенсию

Отказ в назначении пенсии не может быть устным заявлением кого-либо из служащих Пенсионного фонда.

Об этом говорится в статье Finance.ua.

Вам должны предоставить письменный (или электронный) отказ. Причем этот отказ должен быть мотивированным, то есть содержать перечень причин, на основании которых вам отказываются назначить пенсию.

Возможен вариант, что вам не хватает какой-либо справки или она оформлена неверно, и этот недостаток вы можете оперативно исправить, после чего инцидент будет исчерпан.

Если же такой вариант невозможен, то отказ можно обжаловать — как правило, в высшем органе ПФУ. Это можно сделать в течение одного месяца со дня получения решения или одного года с даты его принятия, для чего подается письменная жалоба в орган ПФУ высшего уровня.

В случае, если решение по вашему заявлению не принято, это также можно обжаловать, поскольку отсутствие решения считается бездействием должностных лиц ПФУ.

Жалобу должны рассмотреть в течение одного месяца, как исключение в течение 45 дней, но не дольше. Если жалобу рассмотрели положительно, вам обязаны назначить пенсию в предусмотренном законодательством порядке.

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Если отказали или решение высшего органа ПФУ вас не удовлетворяет, его можно обжаловать в судебном порядке, подав иск в административный суд. Иск подается в окружной административный суд по месту жительства истца, то есть вас.

Исковая давность: шесть месяцев от получения решения на жалобу или бездействие; для назначения — один год.

Суд рассматривает такие дела по упрощенной процедуре, а органы ПФУ не могут заблокировать назначение из-за формальных нюансов.

Напомним, за второй квартал 2025 года средняя пенсия в Украине выросла на 69 грн, достигнув 6 410,2 грн. Однако даже после роста большинство пенсионеров находятся на грани бедности.

По статистике, 56,2% пенсионеров получают пенсию менее 5 тыс. грн. В то время как средняя пенсия 5 из 6 пенсионеров была ниже фактического прожиточного минимума, что выталкивало их за черту бедности.

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