Кого из учителей могут мобилизовать — Finance.ua

Кого из учителей могут мобилизовать Сегодня 09:15 — Личные финансы

Кого из учителей могут мобилизовать

Не все педагоги в Украине имеют право на отсрочку во время всеобщей мобилизации. Ее могут получить только те учителя, которые работают на 0,75 ставки или больше.

Об этом говорится в Законе о мобилизации

Кого из учителей могут мобилизовать

Согласно закону, во время мобилизации в армию могут брать технический педагогический персонал, в частности, лаборантов, методистов и библиотекарей, или других специалистов, работающих в учебных заведениях. Эта категория не может получить отсрочку, ее дают только научным и научно-педагогическим работникам.

В то же время мобилизации не подлежат:

научно-педагогические и научные работники, которые преподают в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования и имеют научную степень;

работники, которые преподают в учреждениях профессионального предвысшего, профессионально-технического и среднего образования.

Они могут получить отсрочку, но только в том случае, если работают на 0,75 ставки. То есть, если учитель работает на полставки, то его могут мобилизовать. Также Рада приняла решение, что работа в учебном заведении должна быть основной, а не по совместительству.

Что делать, когда учитель получил повестку

Если же научно-педагогический или педагогический работник, имеющий все основания для отсрочки, получил повестку, то для ТЦК нужно предоставить ряд следующих документов:

заявление о предоставлении отсрочки на имя главы ТЦК в двух экземплярах, один из которых с отметкой о регистрации оставить себе;

оригиналы или удостоверенные нотариально копии письменных доказательств, подтверждающие основания для предоставления отсрочки, а именно:

оригинал справки с подписью руководителя учебного заведения, содержащей информацию о том, что он работает в данном заведении по основному месту работы, с указанием наименования занимаемой им должности; удостоверенная нотариально копия документа об образовании и специальности; заверенная нотариально копия документа о получении ученого звания и/или научной степени (для научных и научно-педагогических работников).

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