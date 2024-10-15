Кого из учителей могут мобилизовать — Finance.ua

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Кого из учителей могут мобилизовать

Личные финансы
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Кого из учителей могут мобилизовать
Кого из учителей могут мобилизовать
Не все педагоги в Украине имеют право на отсрочку во время всеобщей мобилизации. Ее могут получить только те учителя, которые работают на 0,75 ставки или больше.
Об этом говорится в Законе о мобилизации.

Кого из учителей могут мобилизовать

Согласно закону, во время мобилизации в армию могут брать технический педагогический персонал, в частности, лаборантов, методистов и библиотекарей, или других специалистов, работающих в учебных заведениях. Эта категория не может получить отсрочку, ее дают только научным и научно-педагогическим работникам.
В то же время мобилизации не подлежат:
  • научно-педагогические и научные работники, которые преподают в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования и имеют научную степень;
  • работники, которые преподают в учреждениях профессионального предвысшего, профессионально-технического и среднего образования.
Они могут получить отсрочку, но только в том случае, если работают на 0,75 ставки. То есть, если учитель работает на полставки, то его могут мобилизовать. Также Рада приняла решение, что работа в учебном заведении должна быть основной, а не по совместительству.

Что делать, когда учитель получил повестку

Если же научно-педагогический или педагогический работник, имеющий все основания для отсрочки, получил повестку, то для ТЦК нужно предоставить ряд следующих документов:
  • заявление о предоставлении отсрочки на имя главы ТЦК в двух экземплярах, один из которых с отметкой о регистрации оставить себе;
  • оригиналы или удостоверенные нотариально копии письменных доказательств, подтверждающие основания для предоставления отсрочки, а именно:
  1. оригинал справки с подписью руководителя учебного заведения, содержащей информацию о том, что он работает в данном заведении по основному месту работы, с указанием наименования занимаемой им должности;
  2. удостоверенная нотариально копия документа об образовании и специальности;
  3. заверенная нотариально копия документа о получении ученого звания и/или научной степени (для научных и научно-педагогических работников).
По материалам:
Novyny.live
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