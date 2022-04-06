Кого ищут работодатели во Львове и области — Finance.ua

Кого ищут работодатели во Львове и области

Сегодня 19:03 — Личные финансы

Кого ищут работодатели во Львове и области

В результате войны многие украинцы покинули свои дома, лишились работы. Чаще всего убежища ищут в Западных областях Украины, в частности, во Львове и области. Вакансий в Западной Украине в общей сложности 31% от всех актуальных предложений работы в Украине.

Об этом сообщает кадровый портал grc.ua.

Какие специалисты востребованы на Западной Украине

Большинство актуальных вакансий открыто в сфере Продаж — 15% от всех актуальных предложений. Вторые по востребованности — специалисты из сферы Транспорта и логистики и Рабочего персонала, по 12% соответственно. Третьея по популярности — сфера медицины и фармацевтики — 11% всех актуальных вакансий.

Инфографика: grc.ua

Кого ищут во Львове и области?

Для менеджеров по продажам есть много вариантов удаленной работы, в частности, стоит поискать предложения в таких компаниях как: EduStream Smart Freidht Express и т.д.

Digis, Представители ИТ сферы могут поискать для себя предложения для работы в компаниях Bringit Technologies Cloud Linux и т.д. Многие компании предлагают варианты с возможностью работать удаленно.

Компания WOG нуждается в операторах/кассирах АЗС и менеджерах, уборщиках и водителях бензовозов во Львове и окрестностях. Компания Bolt ищет водителей на авто компании.

Ожидается, что с увеличением компаний, которые заработают на Западной Украине, увеличится количество вакансий. С предложениями работы в регионах можно ознакомиться на сайте grc.ua, воспользовавшись фильтрами поиска вакансий по нужным регионам.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

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