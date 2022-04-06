Кого ищут работодатели во Львове и области — Finance.ua
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Кого ищут работодатели во Львове и области

Сегодня 19:03Личные финансы
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Кого ищут работодатели во Львове и областиКого ищут работодатели во Львове и области
В результате войны многие украинцы покинули свои дома, лишились работы. Чаще всего убежища ищут в Западных областях Украины, в частности, во Львове и области. Вакансий в Западной Украине в общей сложности 31% от всех актуальных предложений работы в Украине.
Об этом сообщает кадровый портал grc.ua.
Какие специалисты востребованы на Западной Украине
Большинство актуальных вакансий открыто в сфере Продаж — 15% от всех актуальных предложений. Вторые по востребованности — специалисты из сферы Транспорта и логистики и Рабочего персонала, по 12% соответственно. Третьея по популярности — сфера медицины и фармацевтики — 11% всех актуальных вакансий.
Инфографика: grc.ua Инфографика: grc.ua
Кого ищут во Львове и области?
Компания Austrian Airlines ищет менеджеров по продажам со знанием английского, польского, немецкого и французского языков.
Нужны менеджеры по продажам компаниям Crystal Car Shipping INC, iDeals и ITCAPITAL.
Для менеджеров по продажам есть много вариантов удаленной работы, в частности, стоит поискать предложения в таких компаниях как: EduStream, Smart Freidht Express и т.д.
Fozzy Group нуждается в приемщиках товаров, специалистах WMS, водителях погрузчика — штабелеукладчика. Со всеми вакансиями компании можно ознакомиться здесь.
Новая Почта ищет специалиста участка, курьера-водителя, экспедитора.
Представители ИТ сферы могут поискать для себя предложения для работы в компаниях Bringit Technologies, Digis, Cloud Linux и т.д. Многие компании предлагают варианты с возможностью работать удаленно.
Компания WOG нуждается в операторах/кассирах АЗС и менеджерах, уборщиках и водителях бензовозов во Львове и окрестностях. Компания Bolt ищет водителей на авто компании.
В области фармацевтики активный подбор персонала ведут Аптека Пульс, им требуются Кладовщики на аптечный склад, фармацевты и т.д. Компания Эскулаб ищет Медицинских представителей. В поисках фармацевтов и заведующих аптек находится и сеть Здоровая Родина.
Удаленно можно работать Маркетологом-аналитиком, Копирайтером, Junior IR Recruiter и т.д.
Ожидается, что с увеличением компаний, которые заработают на Западной Украине, увеличится количество вакансий. С предложениями работы в регионах можно ознакомиться на сайте grc.ua, воспользовавшись фильтрами поиска вакансий по нужным регионам.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.
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По материалам: Finance.ua
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