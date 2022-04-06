Кого ищут работодатели во Львове и области — Finance.ua

В результате войны многие украинцы покинули свои дома, лишились работы. Чаще всего убежища ищут в Западных областях Украины, в частности, во Львове и области. Вакансий в Западной Украине в общей сложности 31% от всех актуальных предложений работы в Украине.
Какие специалисты востребованы на Западной Украине
Большинство актуальных вакансий открыто в сфере Продаж — 15% от всех актуальных предложений. Вторые по востребованности — специалисты из сферы Транспорта и логистики и Рабочего персонала, по 12% соответственно. Третьея по популярности — сфера медицины и фармацевтики — 11% всех актуальных вакансий.
Ожидается, что с увеличением компаний, которые заработают на Западной Украине, увеличится количество вакансий. С предложениями работы в регионах можно ознакомиться на сайте grc.ua, воспользовавшись фильтрами поиска вакансий по нужным регионам.
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