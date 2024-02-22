Кого ищут и сколько платят компании из сферы фармацевтики — Finance.ua

Кого ищут и сколько платят компании из сферы фармацевтики Сегодня 13:02 — Личные финансы

Кого ищут и сколько платят компании из сферы фармацевтики

По данным work.ua , если сравнить январь 2024 и январь 2023 года, то количество предложений работы для фармацевтов выросло на 45%.

Каких специалистов чаще всего ищут в отрасли

Самой востребованной должностью является провизор — 40% всех предложений работы адресованы именно этим специалистам. Также немало вакансий для медицинских представителей, заведующих аптеками и кураторов аптечной сети.

В то же время именно такие квалифицированные должности наиболее дефицитны, то есть получают наименьшее количество откликов от соискателей. Напомним, что, по данным ежемесячной аналитики рынка труда Work.ua, в Украине наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Труднее всего находить специалистов в области медицины и фармацевтики, а также представителей рабочих профессий.

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Среди соискателей, откликающихся на вакансии крупнейших фармацевтических компаний и аптечных сетей, 60% женщин и 40% мужчин. Эта тенденция полностью соответствует ситуации на рынке труда в целом.

А вот в плане распределения по возрасту есть интересные моменты: если сравнить с общим распределением на рынке, здесь видим большую долю соискателей старше 35 лет.

Сколько зарабатывают в фармацевтике

Сейчас средняя зарплата в Украине, по данным Work.ua, составляет 20 000 грн. На графике ниже — средние зарплаты представителей популярных профессий в области фармацевтики.

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