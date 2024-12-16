Когда ждать складной iPad и каким он будет — Finance.ua

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Когда ждать складной iPad и каким он будет

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Когда ждать складной iPad и каким он будет
Когда ждать складной iPad и каким он будет
По слухам, Apple работает над складным iPad с 18,8-дюймовым экраном, который планируется выпустить до 2028 года. Устройство будет иметь практически незаметные складки и будет предлагать дисплей, аналогичный двум iPad Pro, расположенным рядом друг с другом.

Что известно

Прототипы складного iPad уже находятся в разработке, по словам Марка Гурмана из Bloomberg. iPad будет работать под управлением того же iPadOS, но также может содержать элементы macOS, что позволит запускать приложения для этой ОС.
Слухи о складном iPad ходят уже несколько лет. Грядущая модель может стать ответом Apple на растущий интерес к таким устройствам. Гурман также подтвердил, что Apple работает над складным iPhone, но его появление ожидается не ранее 2026 года. Кроме того, Apple планирует выпустить OLED MacBook Pro в 2026 году, а затем OLED MacBook Air в 2027 году.
По материалам:
itechua
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