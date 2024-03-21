Когда заработает автоматизированная система «Банкротство и неплатежеспособность» — Finance.ua

Когда заработает автоматизированная система «Банкротство и неплатежеспособность» Сегодня 19:00

Автоматизированная система «Банкротство и неплатежеспособность» с базами данных, сведениями о ходе производства по делу о банкротстве и финансово-экономических показателях должника будет планово запущена с 1 июня этого года, сообщил директор департамента по вопросам банкротства Министерства юстиции Владислав Филатов.

«Можем уже анонсировать: я надеюсь, практически уверен, что уже с первого июня у нас будет автоматизированная система „Банкротство и неплатежеспособность“, в частности Электронный кабинет арбитражного управляющего», — сказал он на «IX Форуме по реструктуризации и банкротству» в Киеве, инициированном изданием «Юридическая практика».

Филатов добавил, что таким образом будет возобновлена ​​отчетность арбитражных управляющих. В систему также будет включен Единый реестр должников.

«Мы будем выходить на промышленную эксплуатацию этой всей системы, и один из элементов этой системы — это как раз-таки обмен информацией с государственной судебной администрацией, которая будет одной из составляющих назначения арбитражных управляющих по делам о банкротстве», — уточнил Филатов.

Директор департамента Минюста предположил, что нормализация назначений арбитражных управляющих согласно процедуре, предусмотренной Кодексом по процедурам банкротства, а не путем назначения «по инициативе инициирующего кредитора», может произойти уже в текущем году.

Как сообщалось, Минюст в ноябре 2023 года перенес дату имплементации системы с 1 декабря прошлого года на 1 июня 2024 года.

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