Когда запустят прямой поезд из Праги в Чоп — RegioJet Сегодня 13:13 — Личные финансы

Когда запустят прямой поезд из Праги в Чоп — RegioJet

Чешский частный оператор RegioJet планирует обслуживать Украину с начала января 2024 года по ночному рейсу из Праги в Чоп через пограничный пункт Чорна-над-Тисоу в Словакии.

Об этом говорится в сообщении railjournal.com

Новая линия будет использовать 37-километровую колею стандартного пути, который пролегает от границы до Чопа и далее до Мукачево в Украине.

Расписание

Поезда будут отправляться с главного железнодорожного вокзала Праги в 21:38 и прибывать в Чоп в 10:35, обратно отправляться из Чопа в 17:30 и прибудут в Прагу в 05:07.

Соединение с Чопом сначала будет осуществляться поездом из трех вагонов, который будет вмещать 140 пассажиров, 80 — в спальных местах и ​​60 — в сидячих. Между Прагой и Кошице в Словакии поезд будет доставляться ежедневным рейсом RegioJet Praha — Кошице — Гуменно.

Поскольку у RegioJet нет лицензии на деятельность в Украине, новая услуга будет предоставляться совместно с Украинской железной дорогой (УЗ), а RegioJet будет платить за доступ к путям департаменту управления инфраструктурой УЗ. В расписании на 2024 год, которое вступит в силу 10 декабря, планируется обеспечить соединение с внутренним сообщением УЗ в Чопе.

RegioJet также планирует соединить Украину по железной дороге с другими столицами Центральной Европы.

В сочетании с УЗ сообщение с Берлином будет осуществляться через пограничный пункт в Перемышле в Польше, но это потребует дополнительных инвестиций в инфраструктуру и желательно расширение колеи 1435 мм до Львова в Украине.

По словам чешского оператора, необходимы значительные инвестиции для размещения более длинных поездов и обслуживания большего количества пассажиров на станции Мостиска II в Украине, удвоив пропускную способность этого пограничного перехода, который Regiojet рассматривает как главные ворота в Украину и ее столицу Киев.

Предоставляя свои новые услуги исключительно на коммерческой основе, RegioJet не станет единственным пассажирским оператором на маршрутах колеи 1435 мм в Украину. Словацкий национальный оператор ZSSK осуществляет рейсы в Чоп и Мукачево дважды в день, а Венгерская государственная железная дорога (MÁV) курсирует до восьми пар поездов в день из Загони в Чоп.

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