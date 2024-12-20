Когда выйдет iOS 18․3, и что принесет это обновление — Finance.ua

Когда выйдет iOS 18․3, и что принесет это обновление Сегодня 03:18 — Технологии&Авто

Когда выйдет iOS 18․3, и что принесет это обновление

После выхода второго обновления для операционной системы iOS 18, которое принесло нам основные функции искусственного интеллекта, компания Apple официально начала бета-тестирование iOS 18.3. Однако этот апдейт будет не столь значительным, как предыдущий. Чего же ждать?

16 декабря Apple выпустила первую бета-версию iOS 18.3 для разработчиков. Исходя из предыдущих лет, iOS 18.3, скорее всего, будет выпущена для широкой публики где-то в конце января. iOS 17.3 вышла 22 января 2023 года, iOS 16.3 — 23 января 2023 года, iOS 15.3 — 26 января 2022 года. Поэтому примерно в эти дни следует ожидать обновления, сообщает 9to5mac

В то время как iOS 18.1 и iOS 18.2 были наполнены новыми функциями Apple Intelligence и другими обновлениями для пользователей iPhone, iOS 18.3 будет менее важной.

Поддержка роботов-пылесосов. Благодаря изменениям кода в iOS 18.3 добавлена ​​поддержка роботов-пылесосов в приложении «Дом». Это позволит пользователям добавлять свои умные пылесосы в HomeKit и управлять ими с помощью Siri, автоматизации и т. д.

«Приложение „Домой“ теперь поддерживает основные функции роботов-пылесосов, такие как управление питанием, режимом уборки, пылесосом, шваброй и состоянием заряда. Они также могут участвовать в автоматизации и сценариях, отвечать на запросы Siri. Так что вы можете добавить их к своим рутинным уборкам или сказать Siri, чтобы она сделала точечную уборку в гостиной», — говорят разработчики.

Теперь очередь за производителями роботов-пылесосов сделать шаг к поддержке интеграции HomeKit.

Исправление ошибок. Согласно примечаниям к релизу от Apple, в iOS 18.3 исправлены две ошибки Apple Intelligence:

Персонализированный Genmoji мог не генерироваться, если сначала не выбрать другого человека.

Для сторонних приложений исправлена ​​проблема с использованием API Writing Tools на iOS.

Незначительные изменения. Произошло очень незначительное изменение иконки Image Playground. Также теперь вы можете войти в Feedback с помощью Face ID или Touch ID, а не вводить пароль каждый раз. Иконка меню «Управление камерой» на странице «Доступность» в «Настройках» теперь поддерживает темный режим.

Вполне возможно, что Apple добавит больше функций в iOS 18.3, поскольку процесс бета-тестирования продолжается. Однако на этот момент ожидается, что следующие функции Apple Intelligence будут выпущены не раньше iOS 18.4.

Телеканал 24 По материалам:

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