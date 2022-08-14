Когда выйдет и сколько будет стоить шлем виртуальной реальности Apple — Finance.ua

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Когда выйдет и сколько будет стоить шлем виртуальной реальности Apple

Технологии&Авто
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Когда выйдет и сколько будет стоить шлем виртуальной реальности Apple
Когда выйдет и сколько будет стоить шлем виртуальной реальности Apple
Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сообщил, что Apple планирует поставить около 1,5 млн единиц своей будущей гарнитуры AR/VR (дополненной и виртуальной реальности) в 2023 году.
По словам Куо, Apple планирует анонсировать свою гарнитуру смешанной реальности, о которой давно ходят слухи, в январе 2023 года. Ожидается, что устройство будет стоить более $2000.
По слухам, гарнитура будет оснащена чипом с производительностью на уровне M1 Pro (установлен в 14-дюймовом и 16-дюймовом MacBook Pro). Устройство получит более десяти камер для отслеживания движений рук, два дисплея сверхвысокого разрешения 8K и передовую технологию отслеживания взгляда.
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Напомним, ранее по сети активно ходили слухи о первом VR/AR-шлеме от Apple. При этом, по словам Минг-Чи Куо, можно надеяться на более дешевую модель девайса. Правда, если первое поколение с «кусающимся» ценником появится уже в начале 2023 года, доступная модификация увидит свет не раньше 2025 года.
Специалист также заявил, что примерно тогда же Apple представит и второе поколение профессионального шлема VR/AR. По его словам, уже к 2025-2026 годам поставки подобных устройств достигнут уровня 10 млн единиц. Не последнюю роль в этом играет и тесная интеграция шлема с существующей экосистемой Apple.
Напомним, что ранее в мае стало известно, что VR/AR-шлем компании уже показали совету директоров Apple.
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По материалам:
Portaltele
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