Когда выйдет и сколько будет стоить шлем виртуальной реальности Apple — Finance.ua

Когда выйдет и сколько будет стоить шлем виртуальной реальности Apple 14.08.2022, 00:12 — Технологии&Авто

Когда выйдет и сколько будет стоить шлем виртуальной реальности Apple

Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сообщил, что Apple планирует поставить около 1,5 млн единиц своей будущей гарнитуры AR/VR (дополненной и виртуальной реальности) в 2023 году.

По словам Куо, Apple планирует анонсировать свою гарнитуру смешанной реальности, о которой давно ходят слухи, в январе 2023 года. Ожидается, что устройство будет стоить более $2000.

По слухам, гарнитура будет оснащена чипом с производительностью на уровне M1 Pro (установлен в 14-дюймовом и 16-дюймовом MacBook Pro). Устройство получит более десяти камер для отслеживания движений рук, два дисплея сверхвысокого разрешения 8K и передовую технологию отслеживания взгляда.

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Напомним, ранее по сети активно ходили слухи о первом VR/AR-шлеме от Apple. При этом, по словам Минг-Чи Куо, можно надеяться на более дешевую модель девайса. Правда, если первое поколение с «кусающимся» ценником появится уже в начале 2023 года, доступная модификация увидит свет не раньше 2025 года.

Специалист также заявил, что примерно тогда же Apple представит и второе поколение профессионального шлема VR/AR. По его словам, уже к 2025-2026 годам поставки подобных устройств достигнут уровня 10 млн единиц. Не последнюю роль в этом играет и тесная интеграция шлема с существующей экосистемой Apple.

Напомним, что ранее в мае стало известно, что VR/AR-шлем компании уже показали совету директоров Apple.

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Portaltele По материалам:

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