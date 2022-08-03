Apple объявила устаревшими сразу девять устройств — Finance.ua

Apple объявила устаревшими сразу девять устройств 03.08.2022, 02:29 — Технологии&Авто

Компания Apple признала устаревшими новую партию своих устройств. В категорию «устаревших» попали MacBook, MacBook Air, MacBook Pro и iMac, выпущенные в 2015 и 2016 годах.

Под «устаревшими» Apple подразумевает продукты, которые перестали распространяться для продажи более 5 и менее 7 лет назад. Для них всё ещё предлагается ремонт при наличии необходимых запчастей.

Таким образом, первые модели MacBook Pro с сенсорной панелью Touch Bar теперь классифицируются как устаревшие. Apple представила Touch Bar в октябре 2016 года в рамках полной модернизации MacBook Pro. С тех пор Apple удалила сенсорную панель из более дорогих моделей MacBook Pro, но она по-прежнему доступна на новом 13-дюймовом MacBook Pro с платформой M2.

Полный список устройств Apple, объявленных устаревшими в конце июля:

MacBook (12 дюймов, начало 2016 года);

MacBook Air (13 дюймов, начало 2015 года);

MacBook Pro (13 дюймов, начало 2015 года);

MacBook Pro (13 дюймов, 2016 год, два порта Thunderbolt);

MacBook Pro (13 дюймов, 2016 год, четыре порта Thunderbolt);

MacBook Про (15 дюймов, 2016 год);

iMac (21,5 дюйма, конец 2015 года);

iMac (27 дюймов, Retina 5K, конец 2015 года);

9,7-дюймовый iPad Pro (2016 год).

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