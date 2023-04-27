Когда возникает право на налоговую скидку за пользование ипотекой — Finance.ua

Когда возникает право на налоговую скидку за пользование ипотекой Сегодня 20:03 — Недвижимость

Когда возникает право на налоговую скидку за пользование ипотекой

Когда у налогоплательщика возникает право на налоговую скидку за пользование ипотечным жилищным кредитом.

Об этом пишет Главное управление ГНС во Львовской области, сообщает mediastar.net.ua

Налогоплательщик вправе включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода по результатам отчетного налогового года, часть суммы процентов, уплаченных таким налогоплательщиком за пользование ипотечным жилищным кредитом, определяемую в соответствии со ст. 175 НКУ.

Такое право возникает, если за счет ипотечного жилищного кредита строится или покупается жилой дом (квартира, комната), определенный налогоплательщиком как основное место его проживания, в частности, согласно отметке в паспорте о регистрации по местонахождению такого жилья.

Право на включение в налоговую скидку суммы, рассчитанной согласно ст. 175 НКУ, предоставляется налогоплательщику по одному ипотечному кредиту в течение 10 последовательных календарных лет начиная с года, в котором, в частности, построенный объект жилищной ипотеки переходит в собственность налогоплательщика и начинает использоваться как основное место жительства.

Плательщик налога — резидент имеет право включить в налоговую скидку часть суммы процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом при наличии документального подтверждения понесенных расходов за отчетный налоговый период, в частности:

кредитного договора и нотариально заверенного договора ипотеки;

соответствующих платежных документов, в которых четко определена сумма уплаченных процентов за пользование ипотечным кредитом и фамилия, имя, отчество плательщика налога как плательщика этих процентов (счет с оттиском кассы о перечислении средств, платежное поручение банка с отметкой о перечислении средств; паспорт; плательщика налога с отметкой о регистрации по местонахождению жилого дома (квартиры, комнаты), по которому оформлен ипотечный жилищный кредит.

Справка Finance.ua:

в Украине правительство одобрило порядок восстановления поврежденных многоквартирных домов и дач в рамках государственной программы «Восстановление». Также установил ценовой «потолок» денежной компенсации. Об этом говорится в правительственном постановлении правительства № 381, информирует пресс-служба Кабинета Министров Украины (КМУ);

согласно постановлению, предусматривается уплата компенсации на закупку строительных материалов для ремонта в поврежденных домах, в частности обособленных жилых домах усадебного типа, сблокированных домах с отдельными квартирами, имеющих свой собственный вход с улицы, коттеджах и одноквартирных домах повышенной комфортности, домах усадебного типа, дачах;

максимальная сумма компенсации за один поврежденный объект — 500 тысяч гривен. Вопрос выдачи или отказа в денежной компенсации решает специальная комиссия.

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