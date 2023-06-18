Когда вам может понадобиться характеристика с места работы, и что это такое — Finance.ua

Когда вам может понадобиться характеристика с места работы, и что это такое Сегодня 18:01 — Личные финансы

Когда вам может понадобиться характеристика с места работы, и что это такое

Экспреты Work.ua объяснили, чем отличается характеристика работника от рекомендаций работодателя, когда у вас могут попросить такой документ и как обычно составляют характеристику с места работы.

Характеристика с места работы — это деловой документ, который дает объективную оценку навыкам, знаниям, профессиональным и личным качествам работника. Характеристику обычно составляет или выдает от своего имени генеральный директор или его заместитель, реже — непосредственный руководитель. Но руководитель и HR менеджер участвуют в написании.

Когда может потребоваться характеристика работника

Такой документ составляется в разных случаях — по запросу самого работника, HR-служб или даже государственных органов. К примеру, характеристику на рабочего могут спрашивать:

будущий, потенциальный работодатель, когда речь идет о прежнем месте работы соискателя;

HR-отдел вашей компании или другой отдел, когда вы претендуете на повышение, переходите в другой департамент или работодатель размышляет над вашим понижением в должности или хочет наложить дисциплинарное взыскание (такое, к сожалению, тоже бывает);

государственные органы — запрос может быть связан с прохождением военной службы, получением визы в другие страны, происходить от правоохранительных органов, судов и т. п. ;

; образовательные учреждения — когда вы поступаете на обучение, хотите повысить квалификацию, пройти переаттестацию;

если вы хотите занять выборную должность в госорганах и выдвигаете свою кандидатуру.

Важный нюанс: характеристика с предыдущего места работы считается действительной и актуальной, если человек перестал там работать не более 3 лет назад.

Чем отличаются характеристика на работника и рекомендации

Именно в объективной подаче информации о специалисте и состоит основное отличие характеристики от рекомендации с места работы. Если в рекомендациях обычно освещают именно положительные стороны человека, потому что они призваны склонить будущего работодателя к принятию специалиста на работу, то характеристика должна рассказывать и о плюсах, и минусах специалиста. Второе отличие — в разнообразии ситуаций, когда есть необходимость в документе. Для характеристики работника их целый ряд, который мы уже рассмотрели выше. Рекомендации нужны именно во время трудоустройства или продвижения по карьере внутри своей компании (и то, в такой ситуации тоже чаще составляют именно характеристику). Характеристика — документ официальный. И если в нем содержится клевета, недостоверная информация, которая может негативно повлиять на профессиональное развитие, карьеру и жизнь работника в целом, он может даже подать жалобу в суд. Также допускается возможность передачи неточной, по вашему мнению, характеристики вместе с заявлением, что вы не согласны со всем документом или отдельными его пунктами. В то же время рекомендации от работодателя такими официальными не считаются.

Какие требования к характеристике, как ее пишут

Обычно характеристику с места работы помещают в 1 лист A4 (набирают шрифтом Times New Roman, 12 или пишут от руки). В общем, хотя документ и официальный, единых требований к нему нет: если к работодателю, например, обратятся из суда, то уточнят форму предоставления информации в характеристике, но в целом она свободная.

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При этом характеристику с места работы подают на бланках компании, добавляют название предприятия, ставят печать директора — то есть должно быть понятно, кто выдал документ. Также четко прописывается, на кого характеристика выдана.

План документа может быть следующим:

информация о работодателе (или экс-работодателе);

название документа — характеристика;

данные работника — ФИО, год рождения, должность, стаж, возможно, образование или семейное положение;

должностные обязанности, оценка их выполнения (например, данные о штрафах, взысканиях и профессиональных наградах);

уровень профессиональных навыков;

уровень софт-скилс — можно ограничиться данными о работе в коллективе, личные качества описывают опционально;

цель составления характеристики (или вывод из описанного, который отвечает на запрос, например, что работник прекрасно подходит на должность редактора);

дата, имя, название должности, печать и подпись директора (или того, кто составлял документ).

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