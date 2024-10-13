Когда в Украине могут легализовать криптовалюты: ответ Гетманцева — Finance.ua

Когда в Украине могут легализовать криптовалюты: ответ Гетманцева Сегодня 12:04 — Криптовалюта

Когда в Украине могут легализовать криптовалюты: ответ Гетманцева

Ожидается, что в Украине легализация криптовалюты состоится примерно в первой половине 2025 года. Однако налоговые льготы не предусматриваются.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире YouTube-канала ASATrепс.

Нардеп сообщил, что сейчас идет работа над законопроектом, который позволит легализовать криптовалюту в Украине.

«До конца года законопроект разрабатывается в соответствии с Нацбанком совместно с МВФ. То есть даже не разрабатывается, а дорабатывается тот, который лежит у нас в комитете. Мы будем иметь от экспертов МВФ уже конкретную официальную позицию по этому законопроекту. Я думаю, что ориентировочно, первый-второй квартал следующего года мы можем уже легализовать крипту и обложить ее соответствующим образом», — рассказал Гетманцев.

В то же время, он подчеркнул, что не стоит ожидать льгот на криптовалюту.

Гетманцев отметил, что это будет обычное налогообложение по модели налогообложения сделок от ценных бумаг — когда облагается инвестиционная прибыль.

Напомним, Украина вошла в ТОП-10 стран — лидеров по принятию криптовалют.

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ТСН По материалам:

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