Когда украинцы получат первые выплаты «Национального кешбэка» — ответ Минэкономики
С 22 по 31 октября украинцы получат первую выплату Национального кешбэка. Почти 650 тыс. украинцев суммарно получат 37,2 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
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«Средства будут начислены тем гражданам, которые имели покупки украинских товаров и сумма кешбэка составляла более 2 грн за сентябрь. По результатам сентября таких потребителей оказалось 646 378. У других или не было начислений, или они составляли менее 2 грн», — сказано в сообщении.
Условием выплаты кешбэка является активация карты для выплат в Дії. Кто сделал это, получит накопленный за сентябрь кешбэк в октябре.
«Кто не активировал в Дії свою карту для выплат, а таких потребителей более 300 тыс. по состоянию на конец сентября, должен это сделать. Средства никуда не исчезнут, будут выплачены в ноябре», — добавили в министерстве.
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Полученный кешбэк не будет облагаться налогом.
Выплата кешбэка производится ежемесячно, с 20 числа следующего месяца за предыдущий. То есть в конце октября потребители получат кешбэк, накопленный за сентябрь, в конце ноября — за октябрь.
«Кешбэк является формой финансовой поддержки граждан от государства. Потратить эти средства можно, в частности, на коммунальные услуги. Это особенно актуальный вопрос в период отопительного сезона. Кроме того, эти средства можно потратить на благотворительность, задонатить на ВСУ, приобрести военные облигации или потратить на услуги», — напомнила министр экономики Юлия Свириденко.
Справка Finance.ua
Чтобы получать кешбэк от государства, необходимо:
1. Подать заявку через сайт или мобильное приложение банка, участвующего в программе, или обратиться в отделение. В программу присоединились следующие банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, Укрэксимбанк, Ощадбанк, Аккордбанк и Банк Кредит Днепр.
2. Определить карты, с которых вы оплачиваете покупки, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт в магазинах-участниках программы.
3. Открыть физическую или виртуальную карту, куда будет начисляться кешбэк.
4. В Дії в разделе Сервисы выбрать карту «Национальный кешбэк» для выплат.
Потратить свой кешбэк можно на услуги — коммунальные, медицинские, транспорт и другие. Или задонатить на Вооруженные силы Украины или приобрести военные облигации.
Кешбэк в размере 10% стоимости начисляется за покупку товаров украинских производителей, включенных в программу. Максимальная сумма выплат — 3 тыс. грн в месяц.
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