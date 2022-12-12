Когда стабилизируются цены на яйца — Finance.ua

Когда стабилизируются цены на яйца Сегодня 05:15 — Личные финансы

При нормализации ситуации на энергетическом рынке Украины и прекращении отключения электроэнергии производители куриных яиц начнут понемногу наращивать мощности производства.

Так считает директор филиала «Броварской» ННПК «Интербизнес» Владимир Пономаренко, пишет журнал «Наше птицеводство».

Последние несколько лет производители куриного яйца работали с минимальной маржинальностью, на грани рентабельности, и не могли существенно расширяться из собственных оборотных средств, подчеркнул он. Исключение — компании, которые брали средства из смежных бизнесов, например растениеводства или привлекали внешние инвестиции. Сейчас ситуация еще ухудшилась, и возможности привлекать средства из растениеводства тоже нет.

На события в Украине отреагировал мировой рынок куриного яйца.

«Видимо, никто до конца не осознавал, какая действительно большая роль Украины на мировом аграрном рынке, — отметил Владимир Пономаренко. — Ряд стран не получили значительную часть наших недорогих зерновых культур. Соответственно, там также возросла стоимость куриного яйца».

Экспорт куриного яйца сейчас очень мало — основная логистика была выстроена через порты. Теперь, когда нет такой возможности, доставлять яйцо за границу наземным транспортом дорого и невыгодно, подчеркнул он.

«Но надо понимать, что после окончания войны, когда у растениеводческих компаний будет возможность экспортировать зерновое сырье через порты, стоимость комбикормов для птицы на внутреннем рынке также возрастет», — отметил Владимир Пономаренко.

Пока ситуация на рынке такова, что цена куриного яйца в Украине должна стабилизироваться и остановиться на уровне 45-60 грн за десяток, резюмировал он.

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