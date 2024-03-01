Когда США приступят к рассмотрению помощи Украине — Finance.ua

Когда США приступят к рассмотрению помощи Украине Сегодня 16:43

Когда США приступят к рассмотрению помощи Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что вопрос предоставления помощи Украине будут рассматриваться после того, как будет продолжено финансирование американского правительства. Об этом он сказал в комментарии «Голосу Америки».

«Палата представителей рассматривает все доступные возможности. И мы вернемся к этому, как только правительство получит финансирование», — заявил спикер, отвечая на вопрос, есть ли у него ответ на призыв 23 глав государств Европы одобрить новую помощь Украине.

Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет, который позволит правительству избежать шатдауна. 207 демократов присоединились к 113 республиканцам в голосовании 320 против 99. Теперь его направят в Сенат и после — к президенту США Джо Байдену. Временное финансирование необходимо для обеспечения работы федеральных учреждений США в финансовом году, начавшемся 1 октября.

Оно продлится до 22 марта. В течение этого времени законодатели должны наконец согласовать и принять постоянные бюджеты на 2024 год, включая помощь для Украины.

Справка Finance.ua:

13 февраля Сенат США поддержал пакетный законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, однако Палата представителей его все еще не приняла.

27 февраля президент Джо Байден встретился с представителями Конгресса для обсуждения этой проблемы. Кроме того, спикеры парламентов 23 стран и глава Европарламента Роберта Метсола обратились к Джонсону с призывом вынести на рассмотрение законопроект.



На днях стало известно, что спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон не будет выставлять на рассмотрение законопроект, включающий помощь Украине, поскольку в нем отсутствуют положения о безопасности границ.



УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.