Когда счет считается неактивным: комиссия за это (примеры банков) — Finance.ua

Когда счет считается неактивным: комиссия за это (примеры банков) Сегодня 21:00 — Личные финансы

Когда счет считается неактивным: комиссия за это (примеры банков)

На вашем счету еще вчера была некая сумма, а сегодня деньги исчезли. Вы пытаетесь выяснить, что случилось, и с удивлением узнаете, что банк снял плату за то, что по вашему текущему или карточному счету долго не было движений. В банке это называют «комиссия за обслуживание неактивного счета».

В каких случаях взимается такая плата за активность и как этого избежать? Finance.ua рассказывает в статье:

Например, в Аккордбанке неактивным считается счет, по которому не было движений в течение года — с 1 ноября предыдущего до 31 октября текущего года. Если в результате инвентаризации банк обнаружил такой счет, с остатка на счете списывается комиссия в размере 20 грн (или эквивалент в долларах или евро). При этом если остаток на счете менее 20 грн, комиссия за неактивность списывается в размере остатка. Если на счете нет средств, комиссия за неактивность не взимается.

ПриватБанке. 20 грн за неактивность с вас снимут и в

Банк ПУМБ также считает неактивным счет, по которому не было движений более 12 месяцев. Но если остаток на нем превышает 1 тыс. грн собственных (клиентских) средств, плата за неактивность (здесь она тоже составляет 20 грн — ред.) взиматься не будет. также считает неактивным счет, по которому не было движений более 12 месяцев. Но если остаток на нем превышает 1 тыс. грн собственных (клиентских) средств, плата за неактивность (здесь она тоже составляет 20 грн — ред.) взиматься не будет.

у МТБ Банка. Здесь комиссия за обслуживание неактивного счета взимается в размере 50 грн в месяц. Причем будет взиматься она, пока на счету не закончатся деньги. Аналогичные правила приняты в «Юнекс Банке». Более жесткие условияЗдесь комиссия за обслуживание неактивного счета взимается в размере 50 грн в месяц. Причем будет взиматься она, пока на счету не закончатся деньги. Аналогичные правила приняты

В Укргазбанке действует дифференцированный подход к определению неактивности счета в зависимости от типа тарифного плана (ТП). Так, по двум тарифным планам (ТП «Pro-Запас+» и ТП «Кредитная карта») неактивным счет становится на 37-й месяц (через три года), по остальным — через 12 месяцев (как и в других банках). Укргазбанк за неактивность списывает со счета сразу 100 грн.

Очень оригинальные правила действуют в Таскомбанке. Здесь правило неактивности действует не для карточного, а для счета до востребования «Ощадный». В случае, если по счету не было движений более 365 дней, банк 1 числа следующего месяца (по истечении 365 дней) взимает плату в размере 100 грн/10 долларов/10 евро. При этом, если остаток на таком счете превышает 100,01 грн/10,01 долларов/10,01 евро, плата за неактивность не взимается.

Райффайзен Банке и Сенс Банке плата за неактивность включается, если движений по счету не было в течение 6 месяцев. Далеко не во всех банках для того, чтобы счет стал неактивным, должно пройти 12 месяцев. Например, вплата за неактивность включается, если движений по счету не было в течение 6 месяцев.

Довольно жесткие условия для своих клиентов установил Izibank (мобильный банк на базе Таскомбанка . — Ред.). Счет становится неактивным через 3 месяца, если за это время не было никакой расходной операции по счету. В этом случае уже на 4 месяц банк начинает списывать сначала 50 грн, потом — 100 грн, потом — 150 грн, ежемесячно увеличивая плату за неактивность на 50 грн. И так, пока общая сумма списания не составит 2 тыс. грн! Причем если на основном счете будет недостаточно средств для списания, банк может списывать деньги со сберегательного счета «Заначка». Если собственных средств клиента нет, через полгода счет будет закрыт.

Как видим, каждый банк устанавливает свои правила и трактует понятие «неактивности» счета. Единых правил для разных банков в этом случае просто нет.

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