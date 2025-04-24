Когда разрешено включать противотуманные фары на авто — Finance.ua

Когда разрешено включать противотуманные фары на авто Сегодня 02:46 — Технологии&Авто

Когда разрешено включать противотуманные фары на авто

Противотуманные фары — важный элемент безопасности, однако многие водители используют их неправильно. Последствия — не только риск ослепления других участников движения, но и штрафы. Вот что нужно знать, прежде чем нажимать кнопку включения.

Передние и задние: разные функции — разные правила

Большинство современных авто имеют передние противотуманные фары, а задние — обязательны по закону. Основная цель — улучшение видимости в условиях ограниченной прозрачности воздуха: тумана, сильного дождя или снегопада.

Для включения передних фар необходимо активировать габаритные огни. Задние — часто работают только при включенных передних противотуманных или ближнего света. В разных авто переключатели могут размещаться как на рычаге поворотов, так и на отдельной панели у руля.

Когда можно использовать?

Согласно правилам дорожного движения:

Передние фары разрешено использовать в любое время при пониженной видимости, а также от сумерек до рассвета — даже в ясную погоду, если вы едете по извилистой или горной дороге.

Задние фары включаются только при видимости менее 50 метров (плотный туман, сильный дождь или снег). Важно — как только условия улучшаются, их следует немедленно выключить, чтобы не ослеплять других водителей.

Как их распознать?

Зеленый свет на панели — передние противотуманные фары.

Желтый или оранжевый — задние противотуманные фары.

Значок передних — «лучи» света направлены вверх.

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