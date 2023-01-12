Когда приходят деньги для ВПЛ: сроки выплат 2023 — Finance.ua

Когда приходят деньги для ВПЛ: сроки выплат 2023 Сегодня 16:09 — Личные финансы

Когда приходят деньги для ВПЛ: сроки выплат 2023

Украинцы, которые с 24 февраля 2022 вынужденно покинули свои дома и стали внутренне перемещенными лицами, имеют право на денежные выплаты от государства.

Выплаты для ВПЛ — это ежемесячное пособие на проживание от государства, которое украинцы получают на свои карты.

Изменятся ли в 2023 году даты поступления выплат для ВПЛ и в каких числах украинцам ждать финансовую поддержку — читайте дальше.

Когда украинцам ждать начислений в 2023 году

На горячей линии Министерства социальной политики Украины отметили, что информации об изменении дат поступления в 2023 году выплат для ВПЛ пока нет.

Соответственно, с 1 января 2023 года процесс перечисления и поступления денежной поддержки для ВПЛ остается таким же, как сейчас.

Перечисление бюджетных средств ВПЛ осуществляется Минсоцполитики АО «Ощадбанк» ежемесячно до 3, 13 и 23 числа, а раз в месяц происходит выплата на основании реестра внутренне перемещенных лиц для выплаты пособия.

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«Если возникают задержки и выплаты не поступают больше месяца — это технические проблемы, которые следует устранять как можно быстрее», — отмечают в Минсоцполитики.

Перед тем как средства поступят на карту ВПЛ, осуществляется три этапа:

подача заявки — вы делаете это лично через приложение «Дія» или ЦПАУ;

формирование и проработка реестров — за это отвечает Минсоцполитики;

выплата средств — производится вашим банком.

Как только Минсоцполитики перечисляет выплаты банкам, банки перечисляют их своим клиентам ВПЛ.

Если в 2023 году в ведомстве введут новые правила и утвердят обновленные даты перерасчета бюджетных средств, украинцев уведомят об этом.

Кто из украинцев будет получать выплаты в 2023 году

С 1 января 2023 года ВПЛ получают помощь от государства на основании перечня территориальных общин, которые:

расположены в районах военных (боевых) действий;

находятся во временной оккупации рф;

находятся в окружении (блокировке).

Выплаты получают внутренние переселенцы, зарегистрированные в одной из общин из этого списка. В последний раз Минреинтеграции публиковало обновленный перечень территориальных общин 13 декабря. Если перечень не будет обновлен до конца 2022 года, то он продолжит действовать и с 1 января 2023-го.

В настоящее время в список лиц, имеющих право на выплаты, входят девять областей Украины и 329 общин:

Донецкая (66 общин);

Харьковская (56 общин);

Днепропетровская (10 общин);

Луганская (37 общин);

Запорожская (62 общины);

Херсонская (49 общин);

Николаевская (26 общин);

Сумская (19 общин);

Черниговская (4 общины).

Напоминаем, что сумма ежемесячного пособия на проживание от государства составляет:

3 тыс. грн. на каждого ребенка и человека с инвалидностью;

2 тыс. грн на каждого человека старше 18 лет.

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