Когда приходят деньги для ВПЛ: сроки выплат 2023 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда приходят деньги для ВПЛ: сроки выплат 2023

Личные финансы
128
Когда приходят деньги для ВПЛ: сроки выплат 2023
Когда приходят деньги для ВПЛ: сроки выплат 2023
Украинцы, которые с 24 февраля 2022 вынужденно покинули свои дома и стали внутренне перемещенными лицами, имеют право на денежные выплаты от государства.
Выплаты для ВПЛ — это ежемесячное пособие на проживание от государства, которое украинцы получают на свои карты.
Изменятся ли в 2023 году даты поступления выплат для ВПЛ и в каких числах украинцам ждать финансовую поддержку — читайте дальше.

Когда украинцам ждать начислений в 2023 году

На горячей линии Министерства социальной политики Украины отметили, что информации об изменении дат поступления в 2023 году выплат для ВПЛ пока нет.
Соответственно, с 1 января 2023 года процесс перечисления и поступления денежной поддержки для ВПЛ остается таким же, как сейчас.
Перечисление бюджетных средств ВПЛ осуществляется Минсоцполитики АО «Ощадбанк» ежемесячно до 3, 13 и 23 числа, а раз в месяц происходит выплата на основании реестра внутренне перемещенных лиц для выплаты пособия.
Читайте также
«Если возникают задержки и выплаты не поступают больше месяца — это технические проблемы, которые следует устранять как можно быстрее», — отмечают в Минсоцполитики.
Перед тем как средства поступят на карту ВПЛ, осуществляется три этапа:
  • подача заявки — вы делаете это лично через приложение «Дія» или ЦПАУ;
  • формирование и проработка реестров — за это отвечает Минсоцполитики;
  • выплата средств — производится вашим банком.
Как только Минсоцполитики перечисляет выплаты банкам, банки перечисляют их своим клиентам ВПЛ.
Если в 2023 году в ведомстве введут новые правила и утвердят обновленные даты перерасчета бюджетных средств, украинцев уведомят об этом.

Кто из украинцев будет получать выплаты в 2023 году

С 1 января 2023 года ВПЛ получают помощь от государства на основании перечня территориальных общин, которые:
  • расположены в районах военных (боевых) действий;
  • находятся во временной оккупации рф;
  • находятся в окружении (блокировке).
Выплаты получают внутренние переселенцы, зарегистрированные в одной из общин из этого списка. В последний раз Минреинтеграции публиковало обновленный перечень территориальных общин 13 декабря. Если перечень не будет обновлен до конца 2022 года, то он продолжит действовать и с 1 января 2023-го.
В настоящее время в список лиц, имеющих право на выплаты, входят девять областей Украины и 329 общин:
  • Донецкая (66 общин);
  • Харьковская (56 общин);
  • Днепропетровская (10 общин);
  • Луганская (37 общин);
  • Запорожская (62 общины);
  • Херсонская (49 общин);
  • Николаевская (26 общин);
  • Сумская (19 общин);
  • Черниговская (4 общины).
Напоминаем, что сумма ежемесячного пособия на проживание от государства составляет:
  • 3 тыс. грн. на каждого ребенка и человека с инвалидностью;
  • 2 тыс. грн на каждого человека старше 18 лет.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
Факти
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.