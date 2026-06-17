Когда ПФУ может отменить индексацию военной пенсии Сегодня 06:44 — Личные финансы

Когда ПФУ может отменить индексацию военной пенсии

Право на социальную защиту, закрепленное в статье 46 Конституции, является основой отношений между государством и гражданином.

Однако реализация этого права для военных пенсионеров часто превращается в судебные процессы.

Совместимы ли индексация пенсии и ее перерасчет в связи с ростом прожиточного минимума?

Постановление Верховного Суда от 10 июня 2026 г. по делу № 300/6209/24 дает четкий ответ на этот вопрос, основываясь на принципах недопустимости двойного социального обеспечения и приоритете специальных норм.

Истец, как военный пенсионер, получал пенсию за выслугу лет с 2005 года по Закону № 2262-XII. В декабре 2023 года он выиграл суд по делу № 300/6613/23, решением по которому суд обязал ПФУ пересчитать его пенсию на основании обновленной справки ГСЧС по состоянию на 01 января 2023 года. Решение связано с ростом прожиточного минимума и соответствующим увеличением должностных окладов.

В марте 2024 года Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсии, включив индексацию за 2022, 2023 и 2024 годы. В результате размер выплаты вырос до 23 554,86 грн.

Впрочем, уже в июне 2024 года ПФУ провел новый перерасчет, которым исключил из пенсионного обеспечения индексацию за 2022 и 2023 годы, проведенную в соответствии с постановлениями № 118 и № 168.

В Пенсионном фонде объяснили это тем, что после повышения пенсии в результате роста денежного обеспечения пенсионера право на дополнительную индексацию за соответствующие периоды якобы было утрачено.

Суды первой и апелляционной инстанций приняли сторону пенсионера и признали действия ПФУ противоправными.

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