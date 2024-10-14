Когда пенсионеры-ВПЛ должны проходить процедуру идентификации для продления выплат — Finance.ua
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Когда пенсионеры-ВПЛ должны проходить процедуру идентификации для продления выплат

Казна и Политика
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Когда пенсионеры-ВПЛ должны проходить процедуру идентификации для продления выплат
Когда пенсионеры-ВПЛ должны проходить процедуру идентификации для продления выплат
В Украине пенсионеры, ставшие внутренне перемещенными лицами, должны пройти процедуру идентификации.
Об этом сообщает Минреинтеграции.
Так, ВПЛ, получающие пенсию в «Ощадбанке», должны проходить идентификацию каждые шесть месяцев.
«Идентификация нужна для подтверждения, что выплаты от государства получает именно лицо, для которого они предназначены», — пояснили в ведомстве.
Пройти процедуры проверки личности можно следующими способами:
  • в отделении «Ощадбанка»;
  • в территориальных органах Пенсионного фонда Украины;
  • с помощью видеоконференцсвязи с ПФУ;
  • через личный электронный кабинет на веб-портале ПФУ;
  • в зарубежном дипломатическом учреждении получить удостоверение факта, что человек жив. Далее предоставить эти документы органу ПФУ, где пенсионер состоит на учете.
Между ПФУ и другими ведомствами действуют обмены электронными документами. Это позволяет сервисным центрам Пенсионного фонда принимать для идентификации личности е-паспорт (ID-карту), отображаемую в мобильном приложении «Дія».
По материалам:
Finance.ua
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