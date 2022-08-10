Когда ожидать выплаты от Международных организаций — Finance.ua

Когда ожидать выплаты от Международных организаций Сегодня 16:01 — Личные финансы

Когда ожидать выплаты от Международных организаций

Внутренне перемещенные лица, находящиеся в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах, могут получить пособие от Международных организаций.

Об этом сообщается на сайте єДопомога.

«Решение о предоставлении пособия и суммах выплат принимают Международные организации. По их запросу Минсоцполитики формирует перечень заявок согласно запрашиваемым социальным категориям, в приоритете — наиболее незащищенные слои населения: люди с инвалидностью, многодетные семьи, малообеспеченные семьи и т.д.», — сказано в сообщении.

Когда ждать выплат

Время получения выплаты зависит от того, как быстро Международная организация примет решение о выплате соответствующей категории населения.

Ожидайте SMS от Международной организации или проверяйте статус заявки на платформе.

Для проверки статуса заявления на платформе єДопомога нужно нажать кнопку «Проверить статус заявки» внести те данные, которые были указаны, и нажать «Проверить статус». Таким образом вы получите обратную связь от платформы єДопомога.

Отдельно заявителю о результатах рассмотрения заявления платформой єДопомога не сообщается.

Справка Finance.ua:

для международных организаций приоритетны наиболее незащищенные слои населения, имеющие такие социальные статусы: лицо с инвалидностью, пенсионер, одинокая мать или отец, многодетная семья, получатель помощи малообеспеченным семьям, в частности, из числа внутренне перемещенных лиц. Заявку на платформе может оставить любой человек, а вот решение о выплатах и каким категориям населения помочь, принимают международные организации;

сейчас международными организациями реализуются проекты дополнительных выплат наиболее уязвимым категориям населения для более 2 миллионов человек с общей суммой выплат более 10 млрд гривен;



чтобы получить пособие, нужно зайти на платформу єДопомога по адресу edopomoga.gov.ua. Выбрать направление «Выплаты от международных организаций» и затем заполнить заявку. Следует внимательно заполнять номер телефона, IBAN, ИНН (РНОКПП) и паспортные данные. Важно также то, что только один родитель может подать информацию о детях в своем заявлении, не нужно в каждую заявку их включать, так как будут дубли и ошибки.

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