Когда нужно перерегистрировать авто после изменения цвета: разъяснение МВД — Finance.ua

Когда нужно перерегистрировать авто после изменения цвета: разъяснение МВД Сегодня 14:14 — Технологии&Авто

Когда нужно перерегистрировать авто после изменения цвета: разъяснение МВД

Некоторые автовладельцы экспериментируют со своими транспортными средствами, чтобы выделяться на дороге. В случае если вы изменили цвет вашего авто, мопеда или грузовика, необходимо перерегистрировать такое транспортное средство.

Об этом рассказали специалисты Главного сервисного центра МВД.

Если вы изменили цвет вашего транспортного средства, обратитесь в сервисный центр МВД независимо от места проживания или регистрации.

Для этого подготовьте соответствующий пакет документов:

паспорт или ID-карту с выпиской о регистрации места жительства;

копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

доверенность на уполномоченное лицо (при необходимости).

По словам специалистов, в регистрационных документах авто фиксируется один из 11 базовых цветов: черный, синий, зеленый, бежевый, красный, фиолетовый, оранжевый, желтый, белый, коричневый, серый.

В МВД отмечают, что если был изменен оттенок одного из этих цветов, перерегистрацию проводить не нужно.

Следует заметить, если автомобиль окрашен в два и более цвета, основным считается цвет нижней части кузова.



То есть автовладельцы могут перекрасить в любой понравившийся цвет крышу, капот или багажник общей площадью не более 50%.

Для грузовиков основным считается цвет кабины. В противном случае цвет авто указывается как комбинированный.

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