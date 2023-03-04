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Когда наиболее выгодно покупать валюту — мнение экономиста

Валюта
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Когда наиболее выгодно покупать валюту — мнение экономиста
Когда наиболее выгодно покупать валюту — мнение экономиста
В Украине в начале весны на валютном рынке ожидается укрепление гривны ввиду традиционных сезонных факторов. Поэтому гражданам в этот период выгоднее всего инвестировать в доллар.

Ожидаемый курс

Так, по словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, национальная валюта может стать сильнее на фоне начала посевной, ведь ее подготовка ежегодно положительно влияет на курс.
«В посевную гривна обычно немного укрепляется. Для посевной брались кредиты. Средства приходили, и гривна шла на закупку материалов, топлива и всего прочего. Агрохолдинги привлекали внешние дешевые кредиты, продавали валюту. Это создавало предложение на рынке, и гривна чувствовала себя достаточно нормально», — рассказал он.

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Ожидается, что курс продажи наличного доллара в Украине именно в это время составит 38 гривен за доллар, продержится несколько дней и в дальнейшем начнет расти. Ценовой коридор возможен на уровне 40-42 гривен за доллар.
В то же время, серьезной девальвации гривны в этом году не прогнозируют, ибо внешнее финансирование ожидается регулярным. Благодаря этому украинские золотовалютные резервы уже выросли до 29,9 млрд долларов. Это хорошая основа для стабильности гривны. Поэтому даже возможные перебои с получением международной финансовой помощи не будут представлять угрозу.
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«Даже при задержках с темпами внешней помощи золотовалютных резервов вполне достаточно, чтобы держать ситуацию стабильной», — отмечает он.

Рекордная покупка валюты

Как свидетельствуют данные НБУ, в частности, чистая покупка валюты населением в январе по легальными каналам стала самой большой с начала полномасштабной войны. При этом в феврале-июле 2022 года население продавало больше валюты, чем покупало.
В первый месяц года приобрели наличную иностранную валюту на 1,27 млрд долларов, а продали — на 1,075 млрд долларов. Украинцы увеличили покупку безналичной валюты до 523,9 млн долларов, в то время как ее продажи уменьшились до 153,38 млн долларов.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
Novyny.live
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