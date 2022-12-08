Когда можно приобрести новую марку «Херсон — это Украина»: где искать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда можно приобрести новую марку «Херсон — это Украина»: где искать

Фондовый рынок
31
Новая марка «Херсон — это Украина» появится в почтовых отделениях уже завтра, 9 декабря.
Об этом сообщил в соцсетях глава «Укрпочты» Игорь Смилянский.
При этом он предупредил, что уже 40% тиража выкуплено по предварительному заказу, поэтому онлайн его не будет и появится в продаже не надолго.
Когда можно приобрести новую марку «Херсон — это Украина»: где искать
В то же время те, кто заказал ее онлайн, получат марку в течение 3-5 дней, а большинство начнет получать уже в эту пятницу.
«Определенное количество марок дадим нашим международным клиентам на площадках EBay и Amazon, которые не имели возможности приобрести ее раньше», — написал Смилянский.
Отдельно на онлайн-площадках можно будет приобрести тематические конверты, магниты и свитшоты.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.