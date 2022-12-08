Когда можно приобрести новую марку «Херсон — это Украина»: где искать Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

Новая марка «Херсон — это Украина» появится в почтовых отделениях уже завтра, 9 декабря.

Об этом сообщил в соцсетях глава «Укрпочты» Игорь Смилянский.

При этом он предупредил, что уже 40% тиража выкуплено по предварительному заказу, поэтому онлайн его не будет и появится в продаже не надолго.

В то же время те, кто заказал ее онлайн, получат марку в течение 3-5 дней, а большинство начнет получать уже в эту пятницу.

«Определенное количество марок дадим нашим международным клиентам на площадках EBay и Amazon, которые не имели возможности приобрести ее раньше», — написал Смилянский.

Отдельно на онлайн-площадках можно будет приобрести тематические конверты, магниты и свитшоты.

УНІАН По материалам:

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