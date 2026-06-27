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Когда можно изменить или расторгнуть договор

Личные финансы
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Изменение и расторжение договора: основания, способы, последствия
Изменение и расторжение договора: основания, способы, последствия, Фото: magnific
Законодательство Украины предусматривает возможность изменить или расторгнуть договор законным способом с соблюдением баланса прав и интересов сторон.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Когда договор можно изменить или расторгнуть

Заключенные договоры могут быть прекращены или изменены по взаимному согласию, если иное не предусмотрено самим документом или законом.
Если одна из сторон существенно нарушила свои обязательства, закон допускает прекращение договора через суд.
Существенным считается нарушение, в результате которого одна сторона теряет ожидаемую выгоду или результат, на который рассчитывала при заключении договора.
Также закон или сам договор могут предусматривать право на односторонний отказ от обязательств.

Изменение или расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств

Договор может быть пересмотрен или расторгнут, если обстоятельства после его заключения существенно изменились.
Речь идет о ситуациях, когда:
  • стороны не могли предусмотреть такие изменения;
  • причины изменений не зависят от участников договора;
  • выполнение условий становится чрезмерно обременительным для одной из сторон;
  • риск таких изменений не был возложен на конкретную сторону.
В исключительных случаях суд может не расторгать договор, а изменить его условия.

Какие последствия изменения или расторжения договора

После расторжения договора обязательства сторон прекращаются. Если договор только меняется, участники продолжают выполнять его на новых условиях.
Если договор изменен или расторгнут в связи с существенным нарушением договора одной из сторон, вторая сторона может потребовать возмещения ущерба, причиненного изменением или расторжением договора.
По материалам:
Finance.ua
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