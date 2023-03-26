Когда менять шины на летние в 2023 году — Finance.ua

Когда менять шины на летние в 2023 году 26.03.2023, 00:04 — Личные финансы

Когда менять шины на летние в 2023 году

В Украине Правилами дорожного движения не регламентировано, когда менять сезонные шины в автомобилях. В Кабмине планировалось утвердить соответствующие законы в 2022 году, однако помешала война.

Как известно, производители шин рекомендуют заменять зимнюю резину на летнюю, если температура окружающей среды будет стабильно держаться выше отметки +7°C.

Не стоит ездить на зимней резине в теплое время года из-за худшего сцепления и повышенного износа.

Кроме того, страховые компании могут отказать в выплатах при нарушении сезонности эксплуатации шин, если договор страхования устанавливает периоды использования летних и зимних автошин.

Отметим, во многих странах Европы использование зимних шин обязательно, и законом установлены сроки, когда автовладелец должен их заменить. Так, в Словакии с 15 ноября по 31 марта обязали водителей грузовиков массой более 3,5 т. установить на ведущие оси зимние шины M+S с глубиной протектора не менее 3 мм.

Чтобы всегда чувствовать себя безопасно на дороге, рекомендуем приобрести карту технической поддержки-Assistance. С ней можно не беспокоиться, что может не хватить бензина в дороге или пробьете колесо. Карта станет вашей поддержкой в пути 24/7.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.