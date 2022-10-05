Когда и как Украина получит согласованные 5 млрд евро макрофина — Finance.ua

Когда и как Украина получит согласованные 5 млрд евро макрофина Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Когда и как Украина получит согласованные 5 млрд евро макрофина

Украина должна получить следующий пакет макрофинансовой помощи от ЕС объемом 5 млрд евро тремя траншами — в октябре, ноябре и декабре 2022 года.

Об этом после встречи министров экономики и финансов ЕС сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Он напомнил, что 3 октября состоялось подписание меморандума о предоставлении средств.

«Мы перечислим первую часть — 2 миллиарда — к середине октября. Мы хотим как можно быстрее предоставить и остальные, двумя траншами в ноябре и декабре, при условии соблюдения всех необходимых условий», — отметил Домбровскис.

Также он добавил, что министры финансов Европейского Союза договорились интегрировать финансовую помощь Украине в бюджет ЕС на 2023 год, чтобы сделать ее более структурированной и предсказуемой.

По мнению вице-президента Домбровскиса, такой подход еще больше укрепит связи между блоком из 27 стран и Украиной — кандидатом в члены ЕС. Он добавил, что финпомощь ЕС в этом году вряд ли будет регулярной, а вот в следующем году это может измениться.

«Важно иметь более предполагаемый поток денег для Украины в следующем году, поэтому мы намерены интегрировать его в обсуждение бюджета ЕС на 2023 год и таким образом сделать его более стабильным», — сказал Домбровскис.

Напомним, 20 сентября Европейский Союз принял финальное решение о скором выделении Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки в условиях войны.

Речь идет о второй части из пакета макрофинансовой помощи ЕС для Украины в объеме 9 млрд евро, который Еврокомиссия анонсировала в апреле и согласовал Евросовет на июньском саммите. Первый миллиард из этой суммы Украина получила двумя траншами 1-2 августа.

Деньги предоставляются в форме долгосрочных ссуд на очень льготных условиях. Кроме того, решение предусматривает средства для бюджета ЕС для покрытия риска убытков по этим дополнительным кредитам, как и уже выплаченному траншу 1 млрд евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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