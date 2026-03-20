Когда и где откроют ритейл-парк возле Ужгорода
Открытие первой очереди ритейл-парка Park 808 в с. Кинчеш на кольцевой дороге Ужгорода запланирован в ноябре 2026 года.
Об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании Retail & Development Advisor.
Почему там
По словам генерального директора RDA Андрея Лотоцкого, расположение Park 808 на кольцевой дороге Ужгорода, которая является частью международной автомобильной трассы М-06 Киев-Чоп, имеет большой потенциал благодаря постоянному транзитному трафику.
Площадь первой очереди проекта — 3,5 тыс. кв. м, рядом предусмотрен паркинг на 120 машиномест.
Что там будет
Согласно концепции, на территории комплекса также планируется обустроить современную спортивную инфраструктуру — падл-корты и футбольную площадку.
Учитывая спортивную составляющую комплекса, в процессе формирования tenant-mix RDA в первую очередь ориентируется на привлечение магазинов спортивной одежды и обуви, а также супермаркета, аптеки и зоомагазина для удовлетворения ежедневных потребностей посетителей.
