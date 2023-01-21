Когда беженцы в Польше начнут платить за свое пребывание: новая дата — Finance.ua

Когда беженцы в Польше начнут платить за свое пребывание: новая дата Сегодня 15:27 — Личные финансы

Беженцы из Украины в Польше должны покрывать часть стоимости проживания в местах коллективного размещения. Предварительно, они должны начать платить с марта. Однако у сенаторов уже другое мнение.

Поправка к так называемому Закону о специальной помощи была принята Сеймом 14 декабря, напоминает ukrayina.pl

Согласно принятой Сеймом поправке, с 1 марта беженцы будут покрывать 50 процентов стоимости проживания, если они находятся в Польше более 120 дней, а с 1 мая — 75 процентов, если они находятся более 180 дней. Но теперь сенаторы хотят, чтобы новые правила действовали с 1 апреля и 1 июня соответственно.

Вице-маршалок Борусевич подчеркнул в Сенате, что цель состоит в том, чтобы это изменение произошло весной, а не зимой. «Если будут люди, которые вынуждены будут покинуть место жительства и не будут иметь другого выхода, как вернуться в Украину, потому что они не будут „доплачивать“, то этим людям придется вернуться в Украину, в условиях мороза, отсутствия отопления, отсутствия света. Это неудачное время для такого поступка», — оценил сенатор.

Заместитель главы Министерства внутренних дел и администрации, правительственный уполномоченный по делам беженцев из Украины Павел Шефернакер ответил, что философия закона и деятельности правительства базируется на том, что «ни один человек не должен оставаться без крова». «Увы, я с сожалением констатирую, что философия поправки, внесенной маршалом, предполагает, что если группа людей останется без крова, было бы лучше, если бы они оставались без крова весной, а не зимой», — сказал он.

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Глава заверил, что помощь беженцам будет предоставляться независимо от времени года. Он отметил, что согласно поправке, люди, которые находятся в сложной жизненной ситуации, будут освобождены от обязанности доплаты по гуманитарным соображениям. «Это предохранитель, который позволит нам сделать так, чтобы никто не остался без крова», — сказал он.

Поправка предусматривает, что люди с инвалидностью и лица, осуществляющие уход за ними, дети, лица пенсионного возраста, беременные женщины, лица, воспитывающие ребенка до 12 месяцев, а также лица, осуществляющие уход не менее трех детей, не будут платить взнос за коллективное проживание.

В настоящее время около 80 тысяч граждан Украины живут в центрах помощи воевод или органов местного самоуправления. Как сообщил Сенату заместитель главы Министерства внутренних дел и администрации, 50 процентов этих лиц трудоспособного возраста уже начали работать в Польше.

uamedia По материалам:

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