Кофейня и бар: какой бизнес хотели приобрести украинцы во время войны — Finance.ua

Кофейня и бар: какой бизнес хотели приобрести украинцы во время войны Сегодня 14:01 — Личные финансы

Кофейня и бар: какой бизнес хотели приобрести украинцы во время войны

За последние шесть месяцев войны украинцы активно продавали бизнесы «под ключ», что по сравнению с пандемическим 2020 годом в пять раз больше. Хватало желающих их приобрести, чаще всего — в гастросфере. На какой бизнес и где в Украине наибольший спрос и предложение — в свежей аналитике OLX.

В период шести месяцев полномасштабного вторжения украинцы активно продавали бизнесы. Так, на OLX в разделе «Бизнес и услуги» больше всего предлагали:

магазины (7 124 объявления);

кофейни (3 739 объявления);

сайты (2168 объявлений);

кафе (1268 объявлений);

франшизы (1237 объявлений).

В марте на рынке было достаточно предложений по продаже магазинов и сайтов, в мае-июне — кафе и франшизы, а вот в августе — кафе. Меньше всего было предложений по продаже зоомагазинов и цветочного бизнеса.

К слову, в пандемических 2020-2021 годах предложения по продаже готового бизнеса были схожими. Тогда больше всего объявлений было по продаже кофейни, интернет-магазина, instagram-страницы и франшизы.

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За последние шесть месяцев войны запрос от украинцев на покупку бизнеса под ключ отличался от предложений на рынке. Так, с марта по август чаще всего хотели приобрести кафе и бар (по 13 откликов на 1 объявление). Также украинцы интересовались фургонами, оборудованными для приготовления уличной еды — фудтраками (12 откликов на 1 объявление), такой же интерес был к покупке ютуб-канала.

По данным OLX, чаще всего предлагали готовый бизнес в Киевской области — почти 54 тысячи объявлений за полгода войны. На Днепропетровщине и Одесщине этот показатель был ниже — 17,5 и 13,7 тысячи соответственно. Почти одинаковое количество бизнесов хотели продать во Львовской и Харьковской областях — по 10 тысяч объявлений.

А вот приобрести бизнес были готовы в Черкасской, Киевской и Черниговской областях — в среднем по 5 откликов на 1 олх объявление. Чуть меньший спрос был в Кировоградской и Ивано-Франковской областях — по 4 отклика на 1 объявление.

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