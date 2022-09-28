Кофейня и бар: какой бизнес хотели приобрести украинцы во время войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кофейня и бар: какой бизнес хотели приобрести украинцы во время войны

Личные финансы
96
Кофейня и бар: какой бизнес хотели приобрести украинцы во время войны
Кофейня и бар: какой бизнес хотели приобрести украинцы во время войны
За последние шесть месяцев войны украинцы активно продавали бизнесы «под ключ», что по сравнению с пандемическим 2020 годом в пять раз больше. Хватало желающих их приобрести, чаще всего — в гастросфере. На какой бизнес и где в Украине наибольший спрос и предложение — в свежей аналитике OLX.
В период шести месяцев полномасштабного вторжения украинцы активно продавали бизнесы. Так, на OLX в разделе «Бизнес и услуги» больше всего предлагали:
  • магазины (7 124 объявления);
  • кофейни (3 739 объявления);
  • сайты (2168 объявлений);
  • кафе (1268 объявлений);
  • франшизы (1237 объявлений).
В марте на рынке было достаточно предложений по продаже магазинов и сайтов, в мае-июне — кафе и франшизы, а вот в августе — кафе. Меньше всего было предложений по продаже зоомагазинов и цветочного бизнеса.
К слову, в пандемических 2020-2021 годах предложения по продаже готового бизнеса были схожими. Тогда больше всего объявлений было по продаже кофейни, интернет-магазина, instagram-страницы и франшизы.
Читайте также
За последние шесть месяцев войны запрос от украинцев на покупку бизнеса под ключ отличался от предложений на рынке. Так, с марта по август чаще всего хотели приобрести кафе и бар (по 13 откликов на 1 объявление). Также украинцы интересовались фургонами, оборудованными для приготовления уличной еды — фудтраками (12 откликов на 1 объявление), такой же интерес был к покупке ютуб-канала.
По данным OLX, чаще всего предлагали готовый бизнес в Киевской области — почти 54 тысячи объявлений за полгода войны. На Днепропетровщине и Одесщине этот показатель был ниже — 17,5 и 13,7 тысячи соответственно. Почти одинаковое количество бизнесов хотели продать во Львовской и Харьковской областях — по 10 тысяч объявлений.
А вот приобрести бизнес были готовы в Черкасской, Киевской и Черниговской областях — в среднем по 5 откликов на 1 олх объявление. Чуть меньший спрос был в Кировоградской и Ивано-Франковской областях — по 4 отклика на 1 объявление.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.