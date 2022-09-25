Что нужно для открытия бизнеса в Германии — Finance.ua

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Что нужно для открытия бизнеса в Германии

Личные финансы
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Что нужно для открытия бизнеса в Германии
Что нужно для открытия бизнеса в Германии
Экономика Германии сильнейшая в Европе. Это подтверждают многочисленные исследования статистической организации Европейской Комиссии, а также рейтинг Всемирного банка Doing Business, согласно которому в 2021 году Германия заняла 22 место среди 190 стран мира.
Об этом пишет украинская юридическая фирма Golaw.
Как отмечается, наиболее удобной и привлекательной для иностранных инвесторов формой организации бизнеса в Германии является общество с ограниченной ответственностью (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, или GmbH). В настоящее время в Германии существует более 1 млн зарегистрированных GmbH.
GmbH — это хозяйственное общество-юридическое лицо, которое может быть основано в любых целях, не запрещенных законом. Минимальный размер уставного капитала составляет 25 000 EUR. До момента регистрации GmbH в уставный капитал должно быть внесено не менее половины его размера. Для этого сначала открывается банковский счет для целей будущей GmbH.
Учредителями и участниками GmbH могут быть иностранные физические и юридические лица, в том числе украинские. GmbH приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации в немецком торговом реестре (Handelsregister). Ответственность GmbH ограничивается исключительно собственным имуществом компании.
Процедура регистрации GmbH может длиться в среднем от 2 до 12 недель. В то же время, существует возможность приобретения заранее учрежденной и зарегистрированной GmbH. Купля-продажа уже существующей GmbH оформляется в течение нескольких рабочих дней, что позволяет начинать бизнес-активность гораздо быстрее.
Деятельность GmbH в Германии будет сопровождать такую налоговую нагрузку:
  • 19% налога на добавленную стоимость от стоимости товара или услуги;
  • 14% налога на прибыль от общей суммы полученных доходов;
  • 15% корпоративного налога от общей прибыли.

Пособие по безработице в Германии 🧐

Если бизнес-активность сосредотачивается в промышленной сфере, в частности, но не исключительно в машиностроении или электроэнергетике, уплачивается дополнительно от 7% до 15% налога с общей прибыли с учетом местонахождения компании. При этом налоги в Германии уплачиваются наперед, а не после отчетного периода.
Открытие и регистрация бизнеса может быть основанием для получения вида на жительство для инвестора и членов его семьи.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Finance.ua
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