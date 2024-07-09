Koenigsegg представила уникальный гиперкар Chimera — Finance.ua

Koenigsegg представила уникальный гиперкар Chimera Сегодня 05:03 — Технологии&Авто

Koenigsegg представила уникальный гиперкар Chimera

Компания Koenigsegg представила уникальный гиперкар Chimera, созданный на базе модели Agera RS с использованием технологий от моделей Jesko и CC850. Этот единственный в своем роде автомобиль, принадлежащий президенту FIA Мохаммеду Бен Сулайему, демонстрирует инновационный подход шведского производителя к созданию эксклюзивных транспортных средств.

Chimera оснащена двигателем V8 с двойным турбонаддувом, заимствованным у модели Jesko. Мощность этой силовой установки составляет 1280 лошадиных сил при использовании обычного топлива и может достигать 1600 лошадиных сил на этаноловой смеси E85. Масса автомобиля составляет всего 1295 кг, что на 100 кг меньше, чем у Jesko.

Одна из уникальных особенностей Chimera — это сочетание девятиступенчатой ​​автоматической коробки передач от Jesko и шестиступенчатой ​​механической трансмиссии от CC850. Это позволяет водителю выбирать между автоматическим режимом и имитацией ручного переключения передач, обеспечивая максимально гибкое управление.

Создание Chimera требовало значительных усилий в интеграции компонентов от трех разных моделей Koenigsegg. Для обеспечения совместимости новых и существующих узлов была проведена полная модернизация электронных систем. Несмотря на высокую стоимость такой модификации Koenigsegg готов рассмотреть подобные проекты для других клиентов.

Хотя Chimera сохранила идентификационный номер исходной Agera RS, она получила новое имя, отражающее ее гибридную сущность.

MMR По материалам:

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