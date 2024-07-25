Koenigsegg анонсировал самый мощный гиперкар на планете — Finance.ua

Koenigsegg анонсировал самый мощный гиперкар на планете 25.07.2024, 01:28 — Технологии&Авто

Koenigsegg анонсировал самый мощный гиперкар на планете

В шведской компании Koenigsegg пересмотрели планы по технической «начинке» четырехместного гиперкара Gemera . Вместо анонсированной инновационной гибридной силовой установки на модели будет установлен 5-литровый V8.

Напомним, что ранее планировалось оснащать базовую версию комплектом из 2,0-литрового трехцилиндрового би-турбированного ДВС и трех электромоторов. Суммарная мощность гибрида достигала 1400 л.с., а момент — 1850 Нм. В качестве альтернативы Gemera предлагалась с тандемом из 5,0-литрового V8 с двойным турбонаддувом от Jesko и 9-ступенчатой ​​автоматизированной коробкой передач. Мощность этого двигателя достигала 2300 л.с., а крутящий момент — 2750 Нм. Но оказалось, что большинство клиентов Gemera выбрали альтернативный вариант из V8. Поэтому в компании предложили немногочисленным клиентам, избравшим гибрид, пересмотреть свое решение в пользу V8.

Хотя гибрид уступал почти 1000 л.с. по сравнению с V8 с двойным турбонаддувом он был примерно на 270 кг легче. Кроме того, новинка должна была стать первым автомобилем с инновационным безкулачковым поршневым двигателем Freevalve от Koenigsegg. К сожалению, соблазн более мощного V8 оказался слишком сильным для покупателей. Koenigsegg сообщили, что в компании не отказываются от 2-литрового двигателя и в будущем он может быть использован в других проектах.

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