Škoda Octavia получит очередное обновление

Компания Škoda готовит очередное плановое обновление своей самой популярной модели Octavia.
Целью этого шага является приведение визуального и технологического стиля автомобиля в соответствие с новейшими моделями бренда, а также сохранение его высокой конкурентоспособности в компактном классе еще на несколько лет.
Фотошпионы Autoevolution недавно зафиксировали тестовый прототип во время буксировки прицепа. Автомобиль был частично покрыт защитным камуфляжем, скрывавшим только переднюю и заднюю части кузова. Неизменный профиль машины четко указывает на то, что речь идет о втором по счету рестайлинге в пределах одного жизненного цикла, а не об изменении генерации.
Несмотря плотные защитные наклейки, заметны ключевые отличия будущей модели от актуальной версии. Впереди автомобиль получит модернизированные фары с новой светодиодной графикой дневных ходовых огней. Передний бампер также претерпел изменения: на его наружных краях появились новые вертикальные вентиляционные отверстия, а центральный воздухозаборник стал немного меньше по размерам. Дополнительно ожидается незначительное обновление фирменной радиаторной решетки.
Задняя часть кузова прототипа, выполненный в кузове универсал (который в линейке Škoda традиционно называется Combi), демонстрирует еще больше нововведений. Автопроизводитель полностью переделал архитектуру фонарей, изменив их внутренний рисунок, а также подкорректировал форму бампера.
Временные светоотражатели на тестовой машине впоследствии заменят серийными элементами. Форма двери багажника осталась прежней — по центру сохранится большая надпись с названием чешского бренда, а с левой стороны разместится фирменный шильдик модели.