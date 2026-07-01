Škoda Octavia получит очередное обновление Сегодня 22:54 — Технологии&Авто

Škoda Octavia получит очередное обновление

Компания Škoda готовит очередное плановое обновление своей самой популярной модели Octavia.

Целью этого шага является приведение визуального и технологического стиля автомобиля в соответствие с новейшими моделями бренда, а также сохранение его высокой конкурентоспособности в компактном классе еще на несколько лет.

Фотошпионы Autoevolution недавно зафиксировали тестовый прототип во время буксировки прицепа. Автомобиль был частично покрыт защитным камуфляжем, скрывавшим только переднюю и заднюю части кузова. Неизменный профиль машины четко указывает на то, что речь идет о втором по счету рестайлинге в пределах одного жизненного цикла, а не об изменении генерации.

Несмотря плотные защитные наклейки, заметны ключевые отличия будущей модели от актуальной версии. Впереди автомобиль получит модернизированные фары с новой светодиодной графикой дневных ходовых огней. Передний бампер также претерпел изменения: на его наружных краях появились новые вертикальные вентиляционные отверстия, а центральный воздухозаборник стал немного меньше по размерам. Дополнительно ожидается незначительное обновление фирменной радиаторной решетки.

Задняя часть кузова прототипа, выполненный в кузове универсал (который в линейке Škoda традиционно называется Combi), демонстрирует еще больше нововведений. Автопроизводитель полностью переделал архитектуру фонарей, изменив их внутренний рисунок, а также подкорректировал форму бампера.

Временные светоотражатели на тестовой машине впоследствии заменят серийными элементами. Форма двери багажника осталась прежней — по центру сохранится большая надпись с названием чешского бренда, а с левой стороны разместится фирменный шильдик модели.

Телеканал 24 По материалам:

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