Ко Дню влюбленных НБУ вводит в обращение памятную монету «Сила любви» (фото) — Finance.ua

Ко Дню влюбленных НБУ вводит в обращение памятную монету «Сила любви» (фото) Сегодня 10:33 — Казна и Политика

Ко Дню влюбленных НБУ вводит в обращение памятную монету «Сила любви» (фото)

Накануне Дня влюбленных Национальный банк вводит в обращение памятную монету «Сила любви». Об этом пишет НБУ.

Как выглядит монета

Монета изготовлена ​​из серебра 925 пробы и имеет номинал 10 гривен.

На аверсе монеты изображена роза, стилизованная в виде сердца (локальная позолота), в графическом полотне которой вписано слово «любовь» на всех языках мира. Это подчеркивает универсальность и безграничность любви, которая не знает границ и языковых барьеров.

На реверсе в центре — золотое сердце, от которого равномерно расходятся вибрации искренней и всеобъемлющей любви.

Дизайн создала группа киевских художников: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Как приобрести монету

Приобрести памятную монету «Сила любви» можно с 12 февраля 2025 г. в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

Кроме того, по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ она будет также реализовываться и банками-дистрибьюторами. О начале реализации они распространяются на своих сайтах.

Тираж монеты — до 15 000 штук.

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