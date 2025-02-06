Ко Дню влюбленных НБУ вводит в обращение памятную монету «Сила любви» (фото) — Finance.ua

Ко Дню влюбленных НБУ вводит в обращение памятную монету «Сила любви» (фото)
Накануне Дня влюбленных Национальный банк вводит в обращение памятную монету «Сила любви». Об этом пишет НБУ.
Как выглядит монета
Монета изготовлена из серебра 925 пробы и имеет номинал 10 гривен.
На аверсе монеты изображена роза, стилизованная в виде сердца (локальная позолота), в графическом полотне которой вписано слово «любовь» на всех языках мира. Это подчеркивает универсальность и безграничность любви, которая не знает границ и языковых барьеров.
На реверсе в центре — золотое сердце, от которого равномерно расходятся вибрации искренней и всеобъемлющей любви.
Дизайн создала группа киевских художников: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.
Как приобрести монету
Приобрести памятную монету «Сила любви» можно с 12 февраля 2025 г. в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.
Кроме того, по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ она будет также реализовываться и банками-дистрибьюторами. О начале реализации они распространяются на своих сайтах.
Тираж монеты — до 15 000 штук.
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