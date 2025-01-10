Ко Дню «спасибо» Moneyveo дарит клиентам новые возможности — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Ко Дню «спасибо» Moneyveo дарит клиентам новые возможности Сегодня 11:03

11 января отмечается Всемирный день «спасибо», и мы хотим искренне поблагодарить более 1,37 миллиона наших клиентов за доверие! Вместе мы преодолеваем трудности и строим лучшее будущее.

Мы всегда стараемся предусмотреть потребности наших клиентов и, если это возможно, оказываем им помощь, которая выходит за рамки стандартных услуг. Специально с этой целью в 2023 году Moneyveo запустила программу «Услышь сердцем».

За это время компания наработала ряд успешных кейсов помощи, наглядно демонстрирующих клиентам, что мы готовы реагировать на уникальные ситуации и предлагать поддержку, адаптированную к конкретным потребностям. Каждый из этих случаев подтверждает, как важно относиться к каждому клиенту с пониманием и вниманием, быть готовыми выходить за обычные рамки обслуживания для достижения наилучших результатов.

Был случай, когда к нам обратилась пенсионерка с просьбой о реструктуризации кредита. Она рассказала, что ее сын — единственный, кто помогал ей финансово — сейчас на войне, и в последнее время с ним нет связи. Клиентка переживала тяжелые условия и часто оставалась без света, не имела даже денег на еду. После первого разговора с нашими операторами мы согласовали реструктуризацию задолженности и решили отправить продукты питания, ведь это была ее первоочередная потребность. Клиентка была глубоко тронута таким вниманием.

Этот случай лишь один из многих примеров того, как мы стремимся выходить за пределы стандартных финансовых услуг, чтобы поддержать наших клиентов. Еще один такой случай — помощь женщине, перенесшей инсульт. Мы оплатили ее реабилитацию в специализированном центре, чтобы помочь ей поскорее восстановиться. История военного, получившего ранение в бою и госпитализированного, не оставила равнодушными членов нашей команды. Он обратился к нам за кредитом на лекарства и продукты, и мы оперативно собрали все необходимое по запросу и послали ему посылку.

Одним из самых трогательных моментов стала помощь клиентке, которая поддерживала воюющих на фронте мужа и брата. В ее день рождения наши операторы не смогли оставить ее без внимания — они поздравили женщину с праздником и привезли корзину со вкусняшками и цветы, чтобы поднять ей настроение. И таких историй много.

Еще одним важным жестом поддержки была помощь клиенту, который стал отцом. Мы направили ему сертификаты в детский магазин и цветы для его жены. Понимаем, как важно быть рядом в таких важных событиях, дарить поддержку тем, кто открывает новые горизонты и начинает новый этап в своей жизни.

Благодарные отзывы клиентов — лучшая награда для команды Moneyveo. Они вдохновляют и наполняют энергией. Каждая помощь приносит не только радость, но и заряд бодрости и мотивации нашим операторам.

Философия Moneyveo — это не только помощь в решении финансовых вопросов, но и забота о наших клиентах, особенно в столь непростые времена. Искренне стремимся предоставлять лучший сервис, поэтому внедрили программу « Дадим лучше, чем конкуренты », которая помогает сделать наши услуги еще более выгодными. Теперь пользоваться ею стало проще благодаря официальному Telegram-боту @MoneyveoOfficialBot, через который можно загрузить скриншот и автоматически получить больший промокод. Ссылка на бот — здесь

Спасибо каждому нашему клиенту. Ваше доверие мотивирует нас совершенствоваться, поддерживать друг друга и находить новые решения в это сложное время.

По материалам: Moneyveo

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