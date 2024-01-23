Ко Дню Соборности Укрпочта выпустила набор марок с гербами городов Украины (фото) — Finance.ua

Ко Дню Соборности Укрпочта выпустила набор марок с гербами городов Украины (фото) Сегодня 16:17 — Казна и Политика

Ко Дню Соборности Укрпочта выпустила набор марок с гербами городов Украины (фото), Фото: Укрпошта

«Укрпочта» выпустила последний набор марок с изображениями гербов 21 населенного пункта Украины, являющийся частью серии «Гербы городов, поселков и сел Украины», которая выходила в течение 2017−2022 годов и была остановлена ​​из-за начала полномасштабной войны.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

«Хоть и пришлось переносить с 2022 года на 2024-й, но марочный лист „Гербы городов, поселков и сел Украины“ все же вышел. Он состоит из 19 марок и 2 купонов, которые выходили в течение 2017−2022 годов», — говорится в сообщении.

В набор вошли гербы 12 городов, 5 поселков и 4 сел разных регионов:

города Бахмут, Ялта, Енакиево, Кременчуг, Нежин, Чоп, Тетиев, Болград, Золотоноша, Бурштын, Комарно, Богодухов;

пгт Клесов, Коропец, Старый Мерчик, Локачи, Шацк;

села Фонтанка, Маринин, Парутино, Кривче.

«Этим выпуском мы завершаем серию, но уверен, после победы мы начнем новую, с новыми смыслами и новыми, возрожденными городами и селами. И серия „Красота и Величие Украины“ будет, безусловно, продолжена», — добавил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Что изображено на листе

Гербы населенных пунктов размещены в щитах закругленной формы, которые в свою очередь вписаны в декоративные картуши, увенчанные соответствующей геральдической короной.

Города и поселки городского типа имеют серебряную городскую корону в виде каменной башни с тремя мерлонами. Села, которые когда-то имели городские права, но утратили этот статус — красную городскую корону, а гербы деревень, которые никогда не имели городских прав, — золотой венец из пяти пшеничных колосьев.

Подробности:

Художник — Юрий Рябчинский.

Тираж — 37 500 экземпляров.

Номинальная стоимость — 347+$5.

Размер листа, мм — 176×117.

Размер марки, мм — 24,48×22.

Количество марок в листе — 19+2 купона.

Где купить

Заказать финальный набор марок с гербами городов и сел Украины можно в интернет-магазине Укрпочты.

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