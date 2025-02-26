КНДР совершила крупнейшее ограбление в истории, — СМИ Сегодня 18:00 — Мир

на сумму 1,5 млрд долларов во время «крупнейшего ограбления в истории». Об этом сообщает Поддерживаемые государством северокорейские хакеры похитили криптовалютуОб этом сообщает The Telegraph

Агенты Пхеньяна смогли взломать системы дубайской биржи Bybit и украсть криптовалюту Etherium. По словам аналитиков, за одну атаку хакеры украли больше криптовалюты , чем все северокорейские киберпреступники в 2024 году.

Общая сумма в 1,5 млрд долларов также существенно превосходит одну из самых больших банковских краж, когда Саддам Хусейн похитил 1 млрд долларов из центрального банка Ирака перед началом войны в 2003 году.

Эксперты выяснили, что «ниточки» ведут к группе Lazarus, которая тесно связана с правительством КНДР и уже была фигурантом инцидентов с кражей криптоактивов. Ранее сообщалось, что злоумышленники воспользовались уязвимостью в механизме подписания транзакций.

Специалисты Chainalysis (компания, специализирующаяся на анализе блокчейна) отмечают, что атака стала ярким напоминанием о «передовой тактике», которую используют хакеры КНДР. Помимо технических навыков, северокорейские хакеры умело владеют так называемой «социальной инженерией». Проще говоря — манипулированием людьми.

Отметим, что руководство биржи Bybit уверяет, что все остальные ее кошельки остаются в безопасности, а вывод средств работает в обычном режиме.

УНІАН По материалам:

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