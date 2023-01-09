Клиенты Sense Bank могут дистанционно открыть счет для бизнеса в режиме онлайн
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Клиенты Sense Bank могут дистанционно открыть счет для бизнеса

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Sense Bank предоставляет клиентам возможность дистанционного открытия бизнес-счета без визита в отделение банка. Услуга доступна для юридических и физических лиц-предпринимателей онлайн на сайте. Теперь клиентам не нужно подписывать бумажные документы, договор можно быстро оформить в электронном виде. Для этого необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).
Еще одно преимущество — бесплатное открытие счета и подключение к системе клиент-банка Sense Business Online. Также сервис предлагает клиентам выгодный пакет услуг с учетом потребностей бизнеса, который включает:
  • бесплатные платежи на счета ФЛП и юридических лиц в пределах Sense Bank;
  • бесплатные платежи на счета других банков в количестве, предусмотренном тарифным пакетом;
  • бесплатное внесение выручки в банкоматах Sense Bank;
  • бесплатный выпуск и обслуживание бизнес-карт;
  • отсутствие платы за пакет при отсутствии входных и выходных операций по счету.
Для дистанционного открытия бизнес-счета клиенту необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте и дождаться звонка от менеджера банка для уточнения деталей. После этого — пройти видеоверификацию с менеджером банка, подписать договор КЭПом и направить в банк в электронном виде. После открытия счета клиент получит SMS-сообщение с реквизитами и письмо с данными для входа в клиент-банк Sense Business Online.
С подробными условиями можно ознакомиться на сайте банка.
По материалам:
Сенс Банк
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