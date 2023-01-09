Клиенты Sense Bank могут дистанционно открыть счет для бизнеса в режиме онлайн

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Клиенты Sense Bank могут дистанционно открыть счет для бизнеса Сегодня 12:52 — Финтех и Карты

Sense Bank предоставляет клиентам возможность дистанционного открытия бизнес-счета без визита в отделение банка. Услуга доступна для юридических и физических лиц-предпринимателей онлайн на сайте. Теперь клиентам не нужно подписывать бумажные документы, договор можно быстро оформить в электронном виде. Для этого необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Еще одно преимущество — бесплатное открытие счета и подключение к системе клиент-банка Sense Business Online. Также сервис предлагает клиентам выгодный пакет услуг с учетом потребностей бизнеса, который включает:

бесплатные платежи на счета ФЛП и юридических лиц в пределах Sense Bank;

бесплатные платежи на счета других банков в количестве, предусмотренном тарифным пакетом;



бесплатное внесение выручки в банкоматах Sense Bank;



бесплатный выпуск и обслуживание бизнес-карт;



отсутствие платы за пакет при отсутствии входных и выходных операций по счету.



Для дистанционного открытия бизнес-счета клиенту необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте и дождаться звонка от менеджера банка для уточнения деталей. После этого — пройти видеоверификацию с менеджером банка, подписать договор КЭПом и направить в банк в электронном виде. После открытия счета клиент получит SMS-сообщение с реквизитами и письмо с данными для входа в клиент-банк Sense Business Online.

С подробными условиями можно ознакомиться на сайте банка.

Сенс Банк По материалам:

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