Клиенты Monobank не могут снять свои деньги за границей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Клиенты Monobank не могут снять свои деньги за границей

Сегодня 12:21Фондовый рынок
0
Клиентка Monobank не смогла снять деньги со своей карты за границей. Банк внезапно и без предупреждений заблокировал возможность пользоваться его услугами.
Об этом Наталья оставила отзыв на сайте Минфина.
Так, через некоторое время после открытия карты и ее пополнения банк прекратил обслуживание клиентки, а ее деньги заблокировал. Узнала она об этом только когда хотела снять деньги за границей и сделать это не смогла.
«Хотела снять средства с карты за границей и не смогла... Оказалось, банк принял решение прекратить мое обслуживание, заблокировав мои средства», — пишет Наталья.
«Обслуживаюсь во многих банках и никто ни разу не принимал таких решений! Никто не блокировал просто так мои средства, без объяснения причины! Никто не просил писать заявления, а потом делать селфи, а потом танцев с бубном чтобы вернуть свои средства», — добавляет она.
Средства в конечном итоге банк вернул, однако отметил, что "на основе накопленной информации из разных источников банк может принять решение об отказе в дальнейшем обслуживании по своему усмотрению и без указания причин, согласно пункта договора 6.3.1. Для уточнения вышеупомянутой ситуации Monobank напрямую связался с клиенткой.

Узнавайте первыми все новости банков и о курсах валют на Finance.ua 💶

По материалам: Сьогодні
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.