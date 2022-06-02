Клиенты Monobank не могут снять свои деньги за границей — Finance.ua

Клиенты Monobank не могут снять свои деньги за границей

Сегодня 12:21 — Фондовый рынок

Клиентка Monobank не смогла снять деньги со своей карты за границей. Банк внезапно и без предупреждений заблокировал возможность пользоваться его услугами.

Об этом Наталья оставила отзыв на сайте Минфина.

Так, через некоторое время после открытия карты и ее пополнения банк прекратил обслуживание клиентки, а ее деньги заблокировал. Узнала она об этом только когда хотела снять деньги за границей и сделать это не смогла.

«Хотела снять средства с карты за границей и не смогла... Оказалось, банк принял решение прекратить мое обслуживание, заблокировав мои средства», — пишет Наталья.

«Обслуживаюсь во многих банках и никто ни разу не принимал таких решений! Никто не блокировал просто так мои средства, без объяснения причины! Никто не просил писать заявления, а потом делать селфи, а потом танцев с бубном чтобы вернуть свои средства», — добавляет она.

Средства в конечном итоге банк вернул, однако отметил, что "на основе накопленной информации из разных источников банк может принять решение об отказе в дальнейшем обслуживании по своему усмотрению и без указания причин, согласно пункта договора 6.3.1. Для уточнения вышеупомянутой ситуации Monobank напрямую связался с клиенткой.

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